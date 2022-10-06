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影／超萌波波草襲捲南投 還有兒童花樂園超好拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影

南投「埔里花卉展」今年以兒童樂園為主題，與在地花卉結合，設置旋轉木馬、咖啡杯、熱氣球等裝置藝術，還有戶外樹屋、童玩及偶劇、氣球、魔術等表演，更大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍，將在埔里花卉物流中心展至16日止。

埔里鎮公所指出，埔里是「花都」更是國內花卉產銷重要據點，在切花、盆花、國蘭等市場一年市值高達數億元，育種開發的技術更是享譽國際，埔里花卉物流中心近年也在國發會、農糧署、埔里鎮農會等單位協助下，活化利用辦理活動。

今年的「埔里花卉展」同樣選在花卉物流中心，從明天起至16日（日）登場，現場以「兒童花樂園」為主題營造活動氛圍，將在地花卉結合摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬、熱氣球等遊具打造各種裝置藝術，讓民眾身歷其境像在真的兒童樂園。

埔里鎮長廖志城說，此次場域景觀布置結合埔里鎮內7家花卉業者，使用在地生產的花卉、植栽，盼帶動埔里花卉產業蓬勃，增加品牌知名度及經濟收益，室內除了主題展區，還有蘭花競賽、居家生活花藝等展區，教民眾將花藝與生活結合。

戶外區域有童趣樹屋及套圈圈、丟沙包等童玩遊戲，每逢周六、日皆安排小農及文創市集、盆花DIY、鹿角蕨上板體驗等，以及深受小朋友喜愛的泡泡秀、偶戲、魔術等表演活動，展期的最後一天（16日）由無肉市集壓軸，推廣蔬食生活。

廖志城更提到，今年的花卉展也首次使用外型圓潤、萌度爆表的「波波草」，整個活動現場內使用了約1000棵波波草，其中500棵集中打造大地裝置藝術，非常可愛，很適合拍照打卡，民眾可以把握時間來埔里花卉物流中心逛展遊玩。

南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影
南投埔里花卉展使用在地花卉打造「兒童花樂園」，戶外大量擺設萌度爆表的「波波草」超好拍。記者賴香珊／攝影

埔里 裝置藝術

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