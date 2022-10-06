長輩血壓衝高還不自知 員榮二水偏鄉再設巡迴醫療點

彰化縣員榮醫療體系陸續建立田尾鄉、二水鄉中醫巡迴醫療點，中醫部主任林親怡說，偏鄉不少長輩因交通不便延誤就醫，有些已是三高危險病患，舒張壓甚至已衝上110 mmHg，患者還不自覺，幸好在巡迴醫療點被發現，轉介到總院做進一步中西醫治療，才獲改善。

偏鄉地區醫療資源缺乏，南彰化數個鄉鎮連開業中醫師都缺乏，員榮醫療體系加強偏鄉醫療，去年在田尾鄉建立第一個中醫巡迴醫療點，每周五上午把全套在員榮中醫部的設施複製到田尾鄉打簾社區活動中心，今年再推向彰化更南端二水鄉，設立第二個巡迴醫療點，讓偏鄉民眾可以免於就醫奔波之苦。

員榮醫療體系中醫部年輕世代醫師黃威倫及鄭銘瀚懷抱熱忱，主動出擊深入二水鄉駐點服務，10月6日起每周四上午在聖化社區活動中心駐點巡迴醫療服務。

黃威倫說，二水鄉高齡人口及務農人口多，在巡迴醫療上對於老人常見內科慢性疾病及勞動後的筋骨問題，會是巡迴醫療的一大重點。

林親怡說，以往發現偏鄉不少長輩長期忽略三高等疾病，有時是因腸胃不舒服、酸痛看診，後來才發現甚至舒張壓都衝上110 mmHg，高於標準90很多，其實已相當危險，如果不控制好，可能衍生心血管、中風等疾病。

曾有高血壓的長輩因「怕西藥一吃就得吃一生」排斥看西醫，只希望吃中藥，林親怡說，他們只得苦口婆心勸長輩，先去醫院做完整檢查，中西醫再搭配診療，有些中老年人睡不好，其實也和三高問題有關，中醫可開天麻鉤藤飲、知柏地黃丸、加味逍遙散等治療調養。