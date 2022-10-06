快訊

新北3區逾2萬6680戶晚間突停電 台電說明原因：已緊急修復

獨／甄珍母子找到了！知情人士爆她們為「這原因」避走他鄉

長輩血壓衝高還不自知 員榮二水偏鄉再設巡迴醫療點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系今年在二水鄉設立南彰第二個巡迴醫療點，加強偏鄉服務。圖／員榮提供
彰化縣員榮醫療體系今年在二水鄉設立南彰第二個巡迴醫療點，加強偏鄉服務。圖／員榮提供

彰化縣員榮醫療體系陸續建立田尾鄉、二水鄉中醫巡迴醫療點，中醫部主任林親怡說，偏鄉不少長輩因交通不便延誤就醫，有些已是三高危險病患，舒張壓甚至已衝上110 mmHg，患者還不自覺，幸好在巡迴醫療點被發現，轉介到總院做進一步中西醫治療，才獲改善。

偏鄉地區醫療資源缺乏，南彰化數個鄉鎮連開業中醫師都缺乏，員榮醫療體系加強偏鄉醫療，去年在田尾鄉建立第一個中醫巡迴醫療點，每周五上午把全套在員榮中醫部的設施複製到田尾鄉打簾社區活動中心，今年再推向彰化更南端二水鄉，設立第二個巡迴醫療點，讓偏鄉民眾可以免於就醫奔波之苦。

員榮醫療體系中醫部年輕世代醫師黃威倫及鄭銘瀚懷抱熱忱，主動出擊深入二水鄉駐點服務，10月6日起每周四上午在聖化社區活動中心駐點巡迴醫療服務。

黃威倫說，二水鄉高齡人口及務農人口多，在巡迴醫療上對於老人常見內科慢性疾病及勞動後的筋骨問題，會是巡迴醫療的一大重點。

林親怡說，以往發現偏鄉不少長輩長期忽略三高等疾病，有時是因腸胃不舒服、酸痛看診，後來才發現甚至舒張壓都衝上110 mmHg，高於標準90很多，其實已相當危險，如果不控制好，可能衍生心血管、中風等疾病。

曾有高血壓的長輩因「怕西藥一吃就得吃一生」排斥看西醫，只希望吃中藥，林親怡說，他們只得苦口婆心勸長輩，先去醫院做完整檢查，中西醫再搭配診療，有些中老年人睡不好，其實也和三高問題有關，中醫可開天麻鉤藤飲、知柏地黃丸、加味逍遙散等治療調養。

鄭銘瀚說，除了疾病照護外，預防保健觀念、「上醫治未病」是中醫醫療的目標之一，也利用巡迴醫療，將中醫養生保健知識推廣到社區。

彰化縣員榮醫療體系今年在二水鄉設立南彰第二個巡迴醫療點，加強偏鄉服務。圖／員榮提供
彰化縣員榮醫療體系今年在二水鄉設立南彰第二個巡迴醫療點，加強偏鄉服務。圖／員榮提供

中醫 偏鄉

延伸閱讀

歌后戲劇處女秀拿命拚！血壓飆高到200差點中風急送醫

宜蘭擺厘社區與德安中醫重陽敬老 辦義剪義診看日本舞

快篩陰卻仍有症狀？對抗新冠後遺症 這幾種水果先不要吃

新一波疫情肆虐 英醫療體系瀕臨崩潰

相關新聞

學生不必再坐人行道等公車了！ 彰化客運擺5張長椅供候車需求

彰化市民代表鐘芮妤日前在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生席地而坐等公車的照片，令許多人為學生心疼，批評公部門沒...

興大獸醫教學醫院改建 原醫療團隊喬遷至向上分院服務

中興大學獸醫學系自1970年創立，至今已超過半世紀，原校本部的獸醫教學醫院將改建成「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫...

影／超萌波波草襲捲南投 還有兒童花樂園超好拍

南投「埔里花卉展」今年以兒童樂園為主題，與在地花卉結合，設置旋轉木馬、咖啡杯、熱氣球等裝置藝術，還有戶外樹屋、童玩及偶劇...

擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

民眾面對流感疫情來勢洶洶不敢輕忽，南投縣衛生局表示接種5天以來，民眾接種情況非常踴躍，接種人數已達2萬2000餘劑，並提...

彰化興建溪州聯托有望 終結借10地方上課現象

彰化縣溪州鄉公立托兒所分散在10間廟宇和社區，「東一處，西一處。」鄉公所爭取設立聯合托兒所，已把市場預定地變更為社教用地...

北斗新建風雨球場有望 地方居民憂免費停車位消失

彰化縣北斗鎮沒良好風雨球場場地，讓在地愛好運動民眾引以為憾，縣政府編列1800萬元將在思恩公園各興建一座風雨球場和平面籃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。