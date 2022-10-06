快訊

新北3區逾2萬6680戶晚間突停電 台電說明原因：已緊急修復

獨／甄珍母子找到了！知情人士爆她們為「這原因」避走他鄉

台灣糯米與花椰菜原鄉道路差 彰縣府斥資4千萬改善

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府軤改善埔鹽鄉道路龜裂破損路面。圖／縣政府提供
彰化縣政府軤改善埔鹽鄉道路龜裂破損路面。圖／縣政府提供

彰化縣埔鹽鄉是糯米和花椰菜的生產重鎮，產量在全台名列前茅，為了改善鄉內道路品質讓運輸更平穩，縣政府自編經費4120萬250元整修埔鹽鄉20條一般道路和重劃區農路，預計最慢明年完成，民眾通行和運輸農產品都將更平順。

埔鹽鄉花椰菜種植約550公頃，面積占全台1/3，糯米種植面積約1900公頃，產量占全台27%，其餘蔬菜產量也很可觀。鄉長許文萍說，鄉民反映許多道路老久失修，縣長王惠美和縣政團隊勘察後，向地方報告整修計畫與進度，相信修復後用路人行的安全，農民不必再煩惱因道路崎嶇不平，運輸農產有所耗損。

縣議員陳玉姬、張春洋、議長謝典林服務處主任邱景豐、鄉長許文萍、鄉公所主任秘書施宗榮、鄉民代表會主席施春貴和副主席陳慶達等地方士紳本月5日參與會勘。縣政府工務處、地政處分別報告，將改善大有村員鹿路三段、新水村永新路809巷等10條重要道路，及埔鹽農地重劃區的三省、西湖、埔南、南港、豐澤、南新村等10處農路改善工程。

縣政府指出，2019年至2021年改善埔鹽鄉19條農路，總長度7765公尺，總經費3199多萬元，加上5日新增的10條道路，總長度有4315公尺，總經費1175萬450元；另從2019至2021改善19條農地重劃農路，今年改善10條，其中5條農路一併改善排水溝，合計4年內花在改善埔鹽鄉農路重劃總經費多達4671萬多元。

彰化縣政府工務處副處長許俊宏報告埔鹽鄉路改善工程細節。圖／縣政府提供
彰化縣政府工務處副處長許俊宏報告埔鹽鄉路改善工程細節。圖／縣政府提供

農地 重劃區

延伸閱讀

張善政原住民族後援會成立 教育醫療觀光多政見助攻

家裡沒人「神犬自己開門簽收包裹」嚇壞送貨員 網看監視器全程影片傻了

彰化埔鹽戶政漏水、有蛇 改遷臨時辦公室今啟用

爭取原鄉認同 陳其邁被取名Biung、柯志恩叫Abus

相關新聞

學生不必再坐人行道等公車了！ 彰化客運擺5張長椅供候車需求

彰化市民代表鐘芮妤日前在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生席地而坐等公車的照片，令許多人為學生心疼，批評公部門沒...

興大獸醫教學醫院改建 原醫療團隊喬遷至向上分院服務

中興大學獸醫學系自1970年創立，至今已超過半世紀，原校本部的獸醫教學醫院將改建成「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫...

影／超萌波波草襲捲南投 還有兒童花樂園超好拍

南投「埔里花卉展」今年以兒童樂園為主題，與在地花卉結合，設置旋轉木馬、咖啡杯、熱氣球等裝置藝術，還有戶外樹屋、童玩及偶劇...

擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

民眾面對流感疫情來勢洶洶不敢輕忽，南投縣衛生局表示接種5天以來，民眾接種情況非常踴躍，接種人數已達2萬2000餘劑，並提...

彰化興建溪州聯托有望 終結借10地方上課現象

彰化縣溪州鄉公立托兒所分散在10間廟宇和社區，「東一處，西一處。」鄉公所爭取設立聯合托兒所，已把市場預定地變更為社教用地...

北斗新建風雨球場有望 地方居民憂免費停車位消失

彰化縣北斗鎮沒良好風雨球場場地，讓在地愛好運動民眾引以為憾，縣政府編列1800萬元將在思恩公園各興建一座風雨球場和平面籃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。