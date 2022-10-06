台灣糯米與花椰菜原鄉道路差 彰縣府斥資4千萬改善

彰化縣埔鹽鄉是糯米和花椰菜的生產重鎮，產量在全台名列前茅，為了改善鄉內道路品質讓運輸更平穩，縣政府自編經費4120萬250元整修埔鹽鄉20條一般道路和重劃區農路，預計最慢明年完成，民眾通行和運輸農產品都將更平順。

埔鹽鄉花椰菜種植約550公頃，面積占全台1/3，糯米種植面積約1900公頃，產量占全台27%，其餘蔬菜產量也很可觀。鄉長許文萍說，鄉民反映許多道路老久失修，縣長王惠美和縣政團隊勘察後，向地方報告整修計畫與進度，相信修復後用路人行的安全，農民不必再煩惱因道路崎嶇不平，運輸農產有所耗損。

縣議員陳玉姬、張春洋、議長謝典林服務處主任邱景豐、鄉長許文萍、鄉公所主任秘書施宗榮、鄉民代表會主席施春貴和副主席陳慶達等地方士紳本月5日參與會勘。縣政府工務處、地政處分別報告，將改善大有村員鹿路三段、新水村永新路809巷等10條重要道路，及埔鹽農地重劃區的三省、西湖、埔南、南港、豐澤、南新村等10處農路改善工程。