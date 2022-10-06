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中市簽署「防火林帶設置合作備忘錄」提升山坡防火安全

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府今與巨大集團、台灣山林復育協會，三方簽訂「台中市防火林帶設置合作備忘錄」。圖／台中市政府提供
中市府今與巨大集團、台灣山林復育協會，三方簽訂「台中市防火林帶設置合作備忘錄」。圖／台中市政府提供

台中大肚山、鐵砧山等山坡地，每年10月至隔年4月期間，時因燃燒雜草、垃圾祭祖掃墓等人為因素，導致山坡地大火；中市府今與巨大集團、台灣山林復育協會，三方簽訂「台中市防火林帶設置合作備忘錄」。副市長陳子敬表示，此次合作將可利用防火林帶來阻隔、侷限火勢蔓延，有效提升山坡地防火安全。

台中市副市長陳子敬、巨大集團行銷長劉素娟及台灣山林復育協會執行長蔡智豪，今日共同簽署合作備忘錄「永續經營、持續改善」。陳子敬表示，火災不但威脅人民生命財產安全，產生的濃煙，對空氣品質也會有負面影響，期望藉由防火林改善山林環境，減少山坡地火災並提升空氣品質。

此次合作備忘錄由巨大集團投入經費，中市消防局評估、選定設置地點，災害防救辦公室協調各土地權管單位來同意使用，台灣山林復育協會指導防火樹的種植，透過三方的努力，盼能達到山林復育及降低山坡地火災的空污危害。

劉素娟表示，巨大集團專注於本業，也致力推動環境保護，透過此次與山林復育協會的合作，了解到山林火災不但會降低空氣品質，也大大影響了騎車的安全，巨大企業很願意為環境保育付出，相信此次拋磚引玉後，會有更多的企業加入。

蔡智豪表示，協會努力推動本土生態教育、復育在地種源及保護自然棲地，今年龍井區龍目井步道設置防火林帶，協會也提出專業建議並免費提供樹苗，希望後續有更多人投入山林復育工作。

中市消防局表示，大甲在地企業巨大集團自1972年成立以來，從一家自行車零組件代工廠，到成為全球自行車品牌龍頭，平時也致力於推動綠色環保議題及回饋社會，感謝巨大集團此次支持大肚山及鐵砧山的防火林帶設置，也感謝台灣山林復育協會的指導和協助。

火災 空氣品質

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