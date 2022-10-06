擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

民眾面對流感疫情來勢洶洶不敢輕忽，南投縣衛生局表示接種5天以來，民眾接種情況非常踴躍，接種人數已達2萬2000餘劑，並提醒縣民自10月11日起，莫德納次世代雙價疫苗將擴大納入18至49歲民眾接種，65歲以上長輩更可領到5劑免費快篩試劑。

局長陳南松指出，南投縣今年共採購14萬7000劑流感疫苗，因衛生局預示年底流感疫情會有大流行趨勢，不少縣民已前往預約接種，流感第一階段開放的資格為65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病人、重大/罕見疾病患者、孕婦、醫事等相關防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，截至昨日第5天統計流感接種人數達2萬2000餘劑，其中以65歲以上長者接種人數最多佔7成1，約1萬6000人。

南投衛生局表示，長者及幼童及符合資格者可以趁本周末雙十連假攜帶健保卡前往合約院所接種，疫苗接種後產生抗體需要14天，在流感流行期時身體才有足夠保護力，而流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗可以同時接種，建議依照「左流感、右新冠」口訣分開施打於不同部位，或間隔任何時間接種。