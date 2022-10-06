快訊

泰國托兒所慘案32人遭槍殺 兇手為「前警官」殺妻兒後輕生

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化興建溪州聯托有望 終結借10地方上課現象

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合托兒所。圖／縣政府提供
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合托兒所。圖／縣政府提供

彰化縣溪州鄉公立托兒所分散在10間廟宇和社區，「東一處，西一處。」鄉公所爭取設立聯合托兒所，已把市場預定地變更為社教用地，縣政府補助100萬元規畫費，餘款將由溪州鄉公所爭取，希望早日完成興建聯托提高公幼教育環境品質。

縣長王惠美、議長謝典林和溪州鄉長江淑芬等人，昨（5日）到公平街7號勘察溪州鄉立聯合幼兒園預定地。鄉長江淑芬說，溪州鄉現有10個公托分班約200名幼童，分散在各廟宇和活動中心上課，鄉民代表會和地方仕紳提議集中10個公托分班，希望在文教用地興建幼兒園教學大樓，戶外興建風雨廣場，聯托小朋友戶外活動有遮風避雨的地方，在地民眾多一個多元使用空間。

王惠美表示，江淑芬就任溪州鄉長，為了讓溪州小朋友有更好的學習空間，經過溪州代表會支持都市計畫通盤檢討，把市場用地變更為社教用地興建聯合幼兒園，縣政府要感謝縣議會支持和通過預算，縣政府編列和補助規畫費100萬元，之後也會協助建設經費和鄉公所共同完成溪州鄉立聯合幼兒園新建工程。

謝典林是溪州人，相當關心溪州子弟的教育環境，爭取補助新建溪州聯托教學大樓；他說，站在溪州鄉民的立場，感謝縣政府協助鄉公所變更地目，溪州聯托終於有具體進展，未來增建風雨球場和運動設施能給鄉民多一個運動場所。

彰化縣議長謝典林以溪州子弟的身分，協助推動興建溪州鄉聯合托兒所。圖／縣政府提供
彰化縣議長謝典林以溪州子弟的身分，協助推動興建溪州鄉聯合托兒所。圖／縣政府提供
彰化縣長王惠美（右二）勘察溪州鄉社教用地現狀。圖／縣政府提供
彰化縣長王惠美（右二）勘察溪州鄉社教用地現狀。圖／縣政府提供

幼兒園 鄉長 王惠美

延伸閱讀

北斗新建風雨球場有望 地方居民憂免費停車位消失

彰化高鐵特區未來 王惠美推生技園區、黃秀芳發展科學園區

彰化防疫最後1次直播 迄今累計30萬人確診

搶青年選票！王惠美推出競選潮T 洋溢青春色彩

相關新聞

學生不必再坐人行道等公車了！ 彰化客運擺5張長椅供候車需求

彰化市民代表鐘芮妤日前在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生席地而坐等公車的照片，令許多人為學生心疼，批評公部門沒...

擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

民眾面對流感疫情來勢洶洶不敢輕忽，南投縣衛生局表示接種5天以來，民眾接種情況非常踴躍，接種人數已達2萬2000餘劑，並提...

彰化興建溪州聯托有望 終結借10地方上課現象

彰化縣溪州鄉公立托兒所分散在10間廟宇和社區，「東一處，西一處。」鄉公所爭取設立聯合托兒所，已把市場預定地變更為社教用地...

北斗新建風雨球場有望 地方居民憂免費停車位消失

彰化縣北斗鎮沒良好風雨球場場地，讓在地愛好運動民眾引以為憾，縣政府編列1800萬元將在思恩公園各興建一座風雨球場和平面籃...

大里美群國小缺禮堂、公幼 今動工一次補足學校需求

台中市長盧秀燕今天上午參加大里區美群國小活動中心暨幼兒園共構工程動土祈福典禮時說，美群國小設校已久，校方最大心願就是蓋禮...

彰化市「香山步道」重新啟用 大草原適合約會遛毛小孩

位在彰化市東區、占地5公頃的「香山步道」，擁有美麗山林及生態環境，卻未善加利用，荒廢了約20年後，在彰化市公所重新打造下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。