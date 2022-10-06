彰化興建溪州聯托有望 終結借10地方上課現象

彰化縣溪州鄉公立托兒所分散在10間廟宇和社區，「東一處，西一處。」鄉公所爭取設立聯合托兒所，已把市場預定地變更為社教用地，縣政府補助100萬元規畫費，餘款將由溪州鄉公所爭取，希望早日完成興建聯托提高公幼教育環境品質。

縣長王惠美、議長謝典林和溪州鄉長江淑芬等人，昨（5日）到公平街7號勘察溪州鄉立聯合幼兒園預定地。鄉長江淑芬說，溪州鄉現有10個公托分班約200名幼童，分散在各廟宇和活動中心上課，鄉民代表會和地方仕紳提議集中10個公托分班，希望在文教用地興建幼兒園教學大樓，戶外興建風雨廣場，聯托小朋友戶外活動有遮風避雨的地方，在地民眾多一個多元使用空間。

王惠美表示，江淑芬就任溪州鄉長，為了讓溪州小朋友有更好的學習空間，經過溪州代表會支持都市計畫通盤檢討，把市場用地變更為社教用地興建聯合幼兒園，縣政府要感謝縣議會支持和通過預算，縣政府編列和補助規畫費100萬元，之後也會協助建設經費和鄉公所共同完成溪州鄉立聯合幼兒園新建工程。