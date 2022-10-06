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學生不必再坐人行道等公車了！ 彰化客運擺5張長椅供候車需求

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市民代表鐘芮妤昨天在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生坐在人行道路沿，滑手機等候公車的照片，令許多人為學生心疼。圖／取自鐘芮妤臉書
彰化市民代表鐘芮妤昨天在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生坐在人行道路沿，滑手機等候公車的照片，令許多人為學生心疼。圖／取自鐘芮妤臉書

彰化市民代表鐘芮妤日前在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生席地而坐等公車的照片，令許多人為學生心疼，批評公部門沒給完善的候車環境，縣議員也提出質詢。縣府與彰化客運昨天下午將占用騎樓的機車移走，並擺放五張長椅應急，供學生候車時有地方坐，不必再坐地上。

鐘芮妤在臉書表示，彰化火車站是彰化市的門面，卻坐上一排等待公車的學子們。尤其近期天氣炎熱，沒有公車站等候區，也沒有椅子等相關設備，彰化市要怎麼繁榮？學生等候公車的安全也讓人質疑？鐘芮妤要求相關單位協助，讓等車的民眾能有更安全以及完善的設施。

鐘芮妤的po文獲得很大回響，有人批評這個景象是彰化都沒進步，幾十年都沒改變；有人建議多擺一些椅子可以改善，但也有人認為，擺放椅子沒有大的空間，學生也不夠坐，仍解決不了問題；但也有人說，大家當學生時不也是這樣子過來的。縣議員吳韋達、莊陞漢今天也提出質詢，認為縣府有必要做通盤規畫，提供民眾舒適而安全的候車空間。

工務處長林漢斌答覆表示，因為彰化客運車站腹地不足，即分別將4個路線公車上下車地點另外移到三民路，但因後方是建築物屬於台鐵早期宿舍，騎樓已經被機車占滿，沒有多餘空間，有的學生候車時，才會選擇坐在人行道路沿上。縣府除了會同交通隊將騎樓的違停機車移出外，在不影響通行空間下，跟彰化客運協調做好候車布置。

彰化客運總經理陳錫寬說，站外上下車空間因牽涉土地所有權，連設置站牌也都遭到反對，欲改善候車空間有實際困難，至於增加班次減少候車時間問題，因公司司機不足，加上學生下課時間不定，無法再增加班次。

縣府工務處交通規劃科長許僅宜下午與彰客總經理陳錫寬到達現場，由彰客人員會同警方將違停機車移動，並運來5張閒置的長椅，估計可坐約15人，多少紓解需求。許僅宜說，縣府也會設告示牌，如再有機車違停，會請警方拖吊取締，並研議新購椅子供候車民眾使用。

許僅宜說，唯有透過彰化市鐵路高架化工程，將公車轉運站及停車場一併規畫建置，未來鄰近的公車業者將全部進駐服務，才能解決公車服務水準不佳問題。

彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，往候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，往候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化市民代表鐘芮妤昨天在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生坐在人行道路沿，滑手機等候公車的照片，令許多人為學生心疼。圖／取自鐘芮妤臉書
彰化市民代表鐘芮妤昨天在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生坐在人行道路沿，滑手機等候公車的照片，令許多人為學生心疼。圖／取自鐘芮妤臉書
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影
彰化客運人員今天下午運來5張長椅，擺放在彰化市三路彰客上下車處，讓候車民眾使用。記者劉明岩／攝影

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