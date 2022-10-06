北斗新建風雨球場有望 地方居民憂免費停車位消失

彰化縣北斗鎮沒良好風雨球場場地，讓在地愛好運動民眾引以為憾，縣政府編列1800萬元將在思恩公園各興建一座風雨球場和平面籃球場，先補助北斗鎮公所100萬元規畫費，後續撥款視執行進度而定。

縣長王惠美和議長謝典林等多名民意代表、地方士紳，昨（5日）下午視察北斗鎮思恩公園。兼任中華民國籃球協會理事長的謝典林表示，很多地方球友希望北斗鎮能有風雨球場，經爭取多年，找了很多場地，最後由代理鎮長定案選在思恩公園，報請縣府補助100萬元費用步規劃費，後續再給予相關協助。希望未來不論誰當選北斗鎮長，都能完成新建風雨球場。

縣長王惠美說，北斗地區缺乏風雨球場，相信民眾都會支持新建風雨球場，縣府先補助100萬規畫費用，完成規畫後會再協助，讓愛好運動的朋友可使用更好風雨球場，完工後不管下大雨或炎熱的天氣，地方都能來這裡舉辦大型活動。

北斗鎮只有北斗家商有風雨球場，鎮立思恩公園目前部分土地興建北斗日照中心，另一部分作為北斗攤販市場免費停車場。縣政府補助新建風雨球場，興建基地面積約1188平方公尺，停車空間將消失，消息傳開周邊有些居民和到市場購物民眾擔心以後沒免費停車場可用，加上思恩公園以前有籃球場，晚上民眾打球被周邊居民檢舉「製造噪音」，新建風雨球場案能否取得多數北斗鎮民共識仍有待鎮公所努力。