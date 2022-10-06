大里美群國小缺禮堂、公幼 今動工一次補足學校需求

台中市長盧秀燕今天上午參加大里區美群國小活動中心暨幼兒園共構工程動土祈福典禮時說，美群國小設校已久，校方最大心願就是蓋禮堂，大里區是台中第3大區，人口暴增，有很多年輕家庭的孩子無法擠進公幼，因此這次興建活動中心，也共構興建可容納8班的幼兒園，學校需求一次補足，感謝在地市議員不分黨派支持通過預算，也感謝中央經費補助。

立委何欣純表示，很開心這項工程今動工，在中央全力爭取預算到位，美群國小幼兒園整體經費高達1.27億元，教育部補助近85%、約1.7億元，增加公托減輕年輕家庭經濟負擔，落實政府跟你一起生養小孩的承諾。感謝中市府體認到美群國小師生活動空間不足，自籌7000多萬元與附設幼兒園共構興建活動中心，打造更佳的校園安全與學習環境。

盧秀燕說，她是女市長，特別重視教育，她上任以來，投資孩子教育不能等，市府編列教育、文化預算的占比，她上任後，教育預算占比從原本六都敬長末座，提升到六都第一；公幼倍增計畫，上任後從原本90班倍增超過180班，目前214班。

盧秀燕指出，過去原縣區許多學校只蓋校舍、操場，沒有禮堂，有些學校設校超過半世紀都沒有禮堂，因此是市府施政重點，目前大里區成功國中、立新國中、益民國小、美群國小等4所學校禮堂都已開工，未來市府將籌措預算，補齊學校建設，給孩子更好的教育環境。