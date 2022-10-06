彰化市「香山步道」重新啟用 大草原適合約會遛毛小孩

位在彰化市東區、占地5公頃的「香山步道」，擁有美麗山林及生態環境，卻未善加利用，荒廢了約20年後，在彰化市公所重新打造下，「起死回生」，成為一處絕佳的休閒、散步好所在，經命名為「香山步道。東方公園」，市長林世賢今天主持揭牌啟用儀式。

市長林世賢說，香山步道在前縣長阮剛猛任內，曾建設為74甲線即東外環休息站，可惜後來全部荒廢、關閉，即與立委黃秀芳共同向參山國家風景管理處爭取1264萬元補助，重建規劃一、二期的香山步道工程，另公所編列352萬元，整地植栽約1800坪草皮，綠草如茵，視野寬敝，絕對是適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會拍照的好地方。

市公所表示，園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成一個綠林休憩生態園區，預計未來會有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲繁衍，以及不同季節的花卉和蝴蝶共舞的美麗景致。

為配合「香山步道。東方公園」啟用，市公所訂10月16日舉辦充滿野餐樂趣的「魔法森林、香山綠享宴」活動。市長林世賢市長邀請市民全家大小參加，在寬廣草皮上舖野餐墊，作伙品嘗美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，還規劃「香山踩點卡」活動，讓大家享受快樂假期。