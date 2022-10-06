台中大安芋頭評鑑比賽 卓國章拔得頭籌成為芋頭王

台中市大安區農會今天在農會4樓舉行「111年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，今年有35組區內產銷班及芋農參加，以生鮮芋頭外觀及熟芋香氣口感等項目作為評比，比賽結果，卓國章拔得頭籌獲特等獎。

今年評鑑比賽邀請行政院農業委員會農糧署中區分署台中辦事處專員陳志鈴、台中區農業改良場秘書蕭政弘、研究員錢昌聖、台北農產運銷股份有限公司拍賣員邱智偉、台中果菜運銷股份有限公司課長陳又嘉等5人擔任評審。

第一階段評比項目以生鮮芋頭外觀整齊度、重量、形狀、縱剖面及病蟲害情形等，評選20名再晉升進入第二階段評比；第二階段評選以及熟芋香氣、色澤、質地、口感等項目專業評比。

今年評鑑獎金特等獎1萬8000元1名、頭等獎8000元2名、金牌獎5000元3名、銀牌獎3000元4名、優等獎1000元10名等榮譽獎。

評鑑結果，卓國章獲特等獎，黃至青、蔣基章2人獲頭等獎，許春田、紀咏妡、施水壽3人獲金質獎，鄭全益、鐘立佳、陳朝豊及莊登坤4人獲銀質獎，林瑞香、許勝昆、賴科、陳進興、溫政彬、卓富山、張江成、蔡美美、鐘智良及呂炳春等10人獲優勝獎。

台中市農業局表示，台中為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃、年產量達1萬5758公噸，分佈於大甲、大安、后里及外埔等區，其中大安位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜的優勢，每年8月至隔年4月產季生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，品質優良，大安農會推廣地區產業建立「大安偶芋」標章品牌行銷通路。