彰化縣三山國王客底文化節將登場 永靖暖身點亮燈籠街

彰化縣三山國王客底文化節將於10月22、23日登場，永靖鄉永安宮昨晚暖身舉辦點燈儀式，上百個燈籠沿著東門路及永靖街掛起，一公里長的紅燈籠也將亮到明年正月半，民眾可以到永靖體驗客家常民文化，賞燈吃美食。

「三山國王客底文化節暨謝平安點燈儀式」昨晚在永安宮廟埕啟動，彰化縣副縣長林田富、文化局局長張雀芬、彰化縣三山國王客家文化協會榮譽會長潘俊光等人一起參與點燈儀式。

永靖鄉永安宮總幹事涂文鎮說，由客家委員會、彰化縣文化局指導、彰化縣三山國王客家文化協會主辦，永安宮及永靖公所承辦的「三山國王客底文化節」將於10月22、23日登場，將有39間三山國王廟參與踩街等活動，昨天先點燈暖身，

燈區分布在永靖街及東門路上將點亮到明年春節，歡迎全國鄉親一起到永靖，白天逛逛永靖大啖美食，入夜後欣賞燈光美景。

永安宮為永靖七座三山國王廟的「廟王」，創建於清朝嘉慶年間，有著永保平安之意，永靖街為全台第一條私人建街，建街契約提及「三山國王護國庇粵之神，宜建廟崇祀」，因此興建永安宮，奉祀著粵籍移民的守護神三山國王，永安宮建於永靖街中心點，也成為了永靖客家文化代表的廟宇之一。

頂新和德基金志業辦公室發言人歐陽劭瑋說，永靖鄉是中部最大福佬客聚落之一，隨族群融合，永靖說客語的人口少，多以閩南語為主，因此彰化縣三山國王客底文化節邀請在地文史工作者邱美都老師，一同討論如何傳承道地的客家文化，並做為永靖鄉共好協會、頂新和德文教基金會於今年12月份舉行的年度謝平安的暖身活動。