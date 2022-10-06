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日月潭新消防廳庫上午落成 配合高樓引進32公尺雲梯車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影
南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影

南投消防局日月潭分隊舊廳庫已不敷使用，且空間狹小實無法因應人車及救災器材增加，加上旅遊民眾甚多，近來日月潭飯店高樓大廈林立，歷經多年分階段，終於取得目前用地規畫興建，新廳庫上午落成啟用，縣長林明溱表示，不但斥資5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車，解決高樓層救災。

縣長林明溱表示，南投縣是觀光大縣，其中日月潭之風光明媚更是聞名全國遠近馳名，每年總是吸引大量遊客造訪，為維護日月潭地區旅遊遊客生命財產安全，5年前起積極爭取編列預算，選在魚池鄉中山路245號原國有土地，興建消防局日月潭分隊新廳庫，改善舊有分隊廳庫空間不足及老舊問題，興建為4樓格局，總樓地板面積473.22坪。

南投消防局指出，考量轄區日月潭多以觀光旅遊業為主，潭區災害事故與救護案件與日俱增，分隊新廳庫啟用後，更能為日月潭地區及往來埔里、水里地區之遊客提供更優質的救災服務，外牆更有日月意象兩字外，高樓層雲梯車更可進行最高32公尺、9-10樓的救災任務。

日月潭分隊新廳舍興建，5年前開始編列314萬元；2018年編列1000萬元；2019年編列2000萬元；2020年編列1730萬元，並於3年前12月16日動工興建，今天終於落成。

南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影
南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影
南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影
南投消防局日月潭分隊新廳庫上午落成啟用，總經費5044萬元擴建消防據點，更添購一部最高可達32公尺的雲梯車。記者黑中亮／攝影

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