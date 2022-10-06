影／中火「以氣換煤」？ 盧秀燕：考量這2點曝進度

台中市長盧秀燕今天針對外界關切台電中火興建2部燃氣機組「以氣換煤」受訪時說，過去中央增加燃氣機組，燃煤機組「一部都不拆」，中市府考量國家經濟發展以及空品改善，經爭取後，雙方各退一步，現在市府讓中央先蓋燃氣機組，中央允諾，燃氣機組蓋好以後，就可以拆燃煤機組，各取所需，已達成協議。

台電表示，中火增氣計畫，興建2部燃氣機組，力拚第一部2025年、第二部2026年上線發電，並承諾只要第一部機組2025年順利上線，台電願於2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。 台電將全力以赴，讓台中市民不用在充裕電力與良好空氣間二選一。