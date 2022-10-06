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影／中火「以氣換煤」？ 盧秀燕：考量這2點曝進度
台中市長盧秀燕今天針對外界關切台電中火興建2部燃氣機組「以氣換煤」受訪時說，過去中央增加燃氣機組，燃煤機組「一部都不拆」，中市府考量國家經濟發展以及空品改善，經爭取後，雙方各退一步，現在市府讓中央先蓋燃氣機組，中央允諾，燃氣機組蓋好以後，就可以拆燃煤機組，各取所需，已達成協議。
台電表示，中火增氣計畫，興建2部燃氣機組，力拚第一部2025年、第二部2026年上線發電，並承諾只要第一部機組2025年順利上線，台電願於2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。 台電將全力以赴，讓台中市民不用在充裕電力與良好空氣間二選一。
台中市長盧秀燕今天上午參與大里區美群國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程動土，會後受訪被問 及民眾關心中火「以氣換煤」一事說，市府原本是希望在空汙嚴重時減少燃煤，希望中火先拆除燃煤機組，再來換燃氣機組，但中央是希望先蓋燃氣機組，再來拆燃煤機組。經台中市政府爭取後，現在市府讓中央先蓋燃氣機組，但是也達到中央承諾燃氣機組蓋好以後，就可以拆燃煤機組。
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