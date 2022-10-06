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豬尿味籠罩溪湖？ 彰化環保局抓汙染 兩家豬場被查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
進入秋末冬初的季節，養豬場的豬糞尿分解效率降低，環保局要求農民加強汙水處理，以免影響鄰近數百公尺居民的生活品質。記者簡慧珍／攝影
進入秋末冬初的季節，養豬場的豬糞尿分解效率降低，環保局要求農民加強汙水處理，以免影響鄰近數百公尺居民的生活品質。記者簡慧珍／攝影

氣象預報最近兩天氣溫下降，彰化縣溪湖地區居民開始聞到明顯豬糞尿氣味，環保局根據檢舉前往兩家養豬場稽查，並未發現偷排，已採汙水水體帶回檢驗；另有民眾檢舉臭味從埔鹽鄉飄過來，環保局將擴大稽查範圍。

網友在網路社群討論「有誰聞到豬屎味？」、「好像從埔鹽鄉傳過來的」、「永靖鄉邊界也有」、「整個溪湖晚上都有豬屎味」、「豬屎味那麼重，東螺溪整治沒效果，以後誰來溪湖玩？」

彰化縣環保局今天表示，已接獲檢舉溪湖籠罩在豬糞尿氣味中，環保稽查員根據檢舉指出的精準位置，這兩天內分別稽查溪湖鎮兩家養豬場，初步沒發現偷排，認定為沒勤快清洗豬糞尿，堆置逾24小時產生沼氣和硫化物所致，因夜間大氣擴散條件差，臭味沒快速飛散，滯留在溪湖地區讓民眾聞到明顯臭味。

環保稽查員當場要求養豬農民，每天的早、晚各清洗一次養豬場，豬糞尿汙水流入固液分離機經過厭氧發酵等程序，豬糞固化就比較不臭。農民表達擔心大量沖水，稀釋厭氧發酵過程中的微生物濃度讓豬糞尿處理不及格，一樣會被罰款。

環保稽查員說明，與其經常遭檢舉招致密集環保稽查，不如「照起工」至少早、晚各清洗一次，降低臭味，做好敦親睦鄰，而且養豬農民加強汙水處理，如果按水量比例添加分解豬糞的微生物和藥劑，就沒沖水水量增加稀釋微生物等問題。

環保局指出，近日日夜溫差大，氣溫下降，分解豬糞尿的微生物活性跟著降低，無法像夏天較快速分解豬糞尿，當風向轉為東北風，連同埔鹽鄉養豬場的臭味也傳進溪湖鎮，環保稽查員將擴大稽查，若臭味太嚴重，將設置周界空氣品質監測。

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