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基進黨批中市府民防政策不完善 中市府回應了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台灣基進黨中彰投黨部指出，台中民防預算中，實際業務演習，只有130萬的災時、戰時的設施機械設備作為，其中沒有醫療資源、水電維護、基本急難食糧等規劃。記者劉柏均／攝影
台灣基進黨中彰投黨部指出，台中民防預算中，實際業務演習，只有130萬的災時、戰時的設施機械設備作為，其中沒有醫療資源、水電維護、基本急難食糧等規劃。記者劉柏均／攝影

美國眾議院議長裴洛西8月份訪台，中國大陸隨即軍演並發射飛彈威嚇，台灣全民國防再引起各界熱議；台灣基進黨中彰投黨部指出，台中民防預算中，實際業務演習、全體動員與訓練等規劃約2300萬元，佔整體2.145%，但只有130萬的災時、戰時的設施機械設備作為，其中卻沒有醫療資源、水電維護、基本急難食糧等規劃，「只有宣導民眾到哪避難，卻集合到沒水電設施等場合等死。」

台灣基進秘書長王興煥指出，以台中為例，盧秀燕的台中市政府竟然只編列民防預算的2%作訓練用途。要求盧秀燕簽署《不投降承諾書》，更要體檢盧秀燕作為民防總隊指揮官的施政，將政客的失職攤在陽光下。

北屯區市議員參選人楊欣怡從台中市預算書指出，台中並非民防預算不足，而是「優先順序錯亂」；以單一選區來說，北屯區的800多萬預算，僅有4萬用於民防。楊強調，須檢討中市府未籌備主責「全民防衛」的單位，並預算分配在聯誼、餐敘與獎勵補助，毫無面對戰時的能量與準備。

台灣基進台中市議員參選人陳若庭、林宜蓁、徐煊博指出，8月美國裴洛西來台當晚，多處台中市的電子看板遭駭，顯示政府在電子通訊設備的防範遠遠不足；嚴正要求台中市政府重新檢視資訊軟硬體設備，不要讓台中成為敵國入侵的破口。

參選人們表示，今年4月國防部就已公布「全民國防手冊範本」，近半年以來並持續與地方政府開會交流辦理民防相關意見。截至昨天為止，已有部分縣市參考國防部所訂範本，公告屬於個別縣市的全民國防手冊，其中並有載明縣市轄內避難場所位置、醫療單位及民生物資配售處等資訊，但是查看台中市政府相關局處網頁，目前僅公開國防部範本，沒有具體進一步類似資訊可供參考。

中市警察局表示，警察局今年全般民防預算為新台幣1969萬1800元，項目包含民防人員保險、服裝皮鞋、福利互助等各項用途，其中與民防訓練相關的專項經費為編組訓練，並編列44萬5800元，另有他項作業費300萬支應各分局辦理常年訓練，民防訓練相關的專項與他項經費合計為344萬5800元，佔全般民防預算17.49%。

此外，今年度民防常年訓練由14個分局分梯次辦理，每分局可運用的訓練經費平均約24.6萬餘元；施訓對象為民防大隊及15個民防中隊，共2932人，每梯次辦理4小時訓練；市警局說明，截至去年底已設置錄影監視系統計3萬987支鏡頭，歷年得標廠商所使用設備均是台製產品。警察局自2018年起，明文規定禁止使用大陸製產品，禁止使用大陸廠牌資通訊產品規定。

台中北屯區市議員參選人楊欣怡從台中市預算書指出，台中並非民防預算不足，而是「優先順序錯亂」，強調須檢討中市府未籌備主責「全民防衛」的單位。記者劉柏均／攝影
台中北屯區市議員參選人楊欣怡從台中市預算書指出，台中並非民防預算不足，而是「優先順序錯亂」，強調須檢討中市府未籌備主責「全民防衛」的單位。記者劉柏均／攝影

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