彰化怪現象又一樁 成排學生席地而坐等公車

彰化市民代表鐘芮妤昨天在個人臉書，po出彰化火車站前三民路成排學生坐在人行道路沿，滑手機等候公車的照片，令許多人為學生心疼，批評公部門沒給學生完善的候車環境，但也有人認為是學生的日常，少見多怪。

彰化縣政府工務處交通規劃科長許僅宜表示，為了解決彰化火車站前尖峰時段，乘車久等及候車環境不佳問題，縣府會協調彰化客運增加班次，避免乘客久候。並透過彰化市鐵路高架化工程，將公車轉運站及停車場一併規劃建置，未來鄰近的公車業者將全部進駐服務，以解決公車服務水準不佳問題。

鐘芮妤在臉書表示，彰化火車站是彰化的門面，卻坐上一排等待公車的學子們。尤其近期天氣炎熱，沒有公車站等候區，也沒有椅子等相關設備，彰化市要怎麼繁榮？學生等候公車的安全也讓人質疑？鐘芮妤要求相關單位協助，讓等車的民眾能有更安全以及完善的設施。

鐘芮妤po出學子坐在地上候車的照片後，獲得很大回響，有人批評這個景象是彰化都沒進步，幾十年都沒改變；有人建議多擺一些椅子可以改善；但也不少人認為大家不是都這麼子過來的；也有人表示，如果擺放椅子，一則沒有空間，二則學生那麼多也不夠坐，不僅解決不了問題，晚間反而會擠滿街友。

不過，也有人直指問題核心在於公車班次太少，才會讓上課已經很累的學生，難耐等待，被迫坐在地上等車，有待主管機關及客運業者改善。

鐘芮妤po文後，彰化市長參選人劉坤鱧今天就準備了許多塑膠椅，供候車學生坐，平時坐在地上的學生們，發現有椅子可坐，就坐在椅子上，也舒服多了。學生們說，有椅子坐當然最好，但長期來說，希望能徹底改善候車環境。

交通規劃科長許僅宜感謝鐘芮妤的用心，他說，彰化火車站前交通繁忙，現況有彰化客運、員林客運、統聯客運、國光客運等場站，受限於空間及設備老舊，不敷使用，尤其彰化客運將4條路線拉出來至三民路設站牌接駁，大量學生上下車，卻因候車空車不足，必須長時間等候，可能因為累了，才會坐在地上。