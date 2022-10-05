忠覺社區荒廢公托改造成關懷據點 重陽餐會溫馨話家常

彰化縣溪湖鎮忠覺社區3年前將年久荒廢的公托幼兒園整修後，改造成關懷據點和樂齡食堂，提供共餐服務，今年重陽節也在企業人士贊助下舉行重陽聚餐活動，社區理事長吳憶琪說，在許多志工和企業界人士的熱心付出下，也讓社區長輩獲得更好照顧，讓社區充滿活力。

忠覺社區上周日舉辦了一場溫馨重陽聚餐活動，吳憶琪說，在八馬國際王文欽博士贊助下，社區內65歲以上長輩和志工們約250人共聚一堂享用餐點，也慰勞平常辛苦的志工。

忠覺社區關懷據點是3年前在理事長吳憶琪和里長吳錫祥的努力下，獲得台企銀贊助整修荒廢的舊公托幼兒園後，改造成樂齡學堂和共餐食堂，開設歌唱班、氣功班，每周也提供一次共餐服務，鼓勵老人家走出來，和大家一起活動，才能有更健康生活。