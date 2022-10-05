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忠覺社區荒廢公托改造成關懷據點 重陽餐會溫馨話家常

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮忠覺社區3年前將年久荒廢的公托幼兒園整修後，改造成關懷據點和樂齡食堂，並提供共餐服務，也號召志工們到關懷據點服務。圖／忠覺社區提供
溪湖鎮忠覺社區3年前將年久荒廢的公托幼兒園整修後，改造成關懷據點和樂齡食堂，並提供共餐服務，也號召志工們到關懷據點服務。圖／忠覺社區提供

彰化縣溪湖鎮忠覺社區3年前將年久荒廢的公托幼兒園整修後，改造成關懷據點和樂齡食堂，提供共餐服務，今年重陽節也在企業人士贊助下舉行重陽聚餐活動，社區理事長吳憶琪說，在許多志工和企業界人士的熱心付出下，也讓社區長輩獲得更好照顧，讓社區充滿活力。

忠覺社區上周日舉辦了一場溫馨重陽聚餐活動，吳憶琪說，在八馬國際王文欽博士贊助下，社區內65歲以上長輩和志工們約250人共聚一堂享用餐點，也慰勞平常辛苦的志工。

忠覺社區關懷據點是3年前在理事長吳憶琪和里長吳錫祥的努力下，獲得台企銀贊助整修荒廢的舊公托幼兒園後，改造成樂齡學堂和共餐食堂，開設歌唱班、氣功班，每周也提供一次共餐服務，鼓勵老人家走出來，和大家一起活動，才能有更健康生活。

吳憶琪說，因為有了關懷據點，也聚集了許多志工，除了平常義務來樂齡食堂煮餐點，也成為環保志工維護社區環境，而不少企業界人士紛紛贊助樂齡食堂食材，還有八馬國際王文欽博士贊助在社區設加水站免費提供社區居民取用，更幫關懷據點加設急需的遮雨棚，讓長輩們活動不受天氣限制，也讓社區民眾的互動更加有人情味。

溪湖鎮忠覺社區在企業人士贊助下，今年重陽聚餐也相當熱鬧，長輩們和志工一起聚會話家常。圖／忠覺社區提供
溪湖鎮忠覺社區在企業人士贊助下，今年重陽聚餐也相當熱鬧，長輩們和志工一起聚會話家常。圖／忠覺社區提供

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