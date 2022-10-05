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南投110年交通事故死傷5442人 民歌之夜宣導道安

中央社／ 南投縣5日電

南投縣去年交通事故死傷5442人，為提升民眾道安、食安觀念，南投縣政府8日下午5時起在中興新村親情公園舉辦民歌之夜，搭配宣導盼民眾注意交通安全，還送茶博紀念杯。

南投世界茶業博覽會8日至16日在中興新村登場，8日晚間南投縣政府新聞及行政處在親情公園舉辦「民歌好聽，食在好行」民歌之夜，邀南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德、王瑞瑜等歌手演出，南投縣長林明溱也將以「茶伯」身分與觀眾互動。

縣府新聞及行政處今天發布新聞稿表示，道安、食安和日常生活息息相關，希望透過歌聲將正確食品及交通安全觀念傳達給民眾，節目中也舉辦道安和食安講堂、闖關活動，並穿插有獎徵答，現場還有20多個美食攤位。

縣府指出，南投縣去年交通事故死傷5442人，其中25至64歲死傷2846人，行人路口事故死傷63人、酒駕案件致死傷271人，若能更注意交通安全，相信就能盡量避免傷亡，透過活動提醒民眾遵守交通規則、不超速、不逼車、不無照、酒後不開車、行人停看聽等觀念。

縣府表示，從茶博會場中興大會堂步行到親情公園約20分鐘，下午首先登場道安、食安講堂，答對送超商商品卡，限量20人；2人同行前100組入場民眾可獲贈野餐墊、茶博紀念杯2個、餐點兌換券200元；現場填問卷也送1個茶博杯及餐點券100元，限量800人。

食安

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