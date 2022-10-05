日月潭朝霧碼頭宣布正式啟用 準備迎接疫後觀光人潮

經歷了今年萬人泳渡的舉辦及驗收，斥資5000萬改建完成的日月潭朝霧碼頭，今年宣布完工啟用，觀光局副局長周廷彰表示，日月潭做為6大國際魅力景區之一，經由碼頭整體提升工程，依序完成碼頭休憩平台、停車場空間、優化人車動線，嶄新風貌更加增添景區魅力，也為疫後產業振興做好準備。

日管處長簡慶發指出，日月潭歷經史上最嚴重的水位嚴重下降影響，全面檢修碼頭浮筏及各項設施，針對朝霧碼頭特別重新形塑意象，將日月潭的藍天白雲、湖光山色全濃縮進入口意象中，結合波光粼粼的水面和船隻造型，不但設計此處知名的日出景致及萬人泳渡盛事，搭配白色背景就如同雲霧繚繞的日沐雲霓氛圍，用以呈現以「朝霧」地景為名的碼頭特色。

日管處表示，日月潭有水社、朝霧、伊達邵及玄光4大碼頭，位列台灣八景之美，波光粼粼的美景，朝霧碼頭大多是團體遊客的搭船地點，較少為遊客出入，但卻是每年日月潭萬人泳渡活動的下水處，今年碼頭整體提升工程，花費3000多萬提升休憩空間、改善照明設備並擴建碼頭平台，同時一次性提升碼頭軟硬體服務品質，僅朝霧碼頭斥資超過5000萬，準備迎接疫後而來的國內外觀光人潮。