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圓兒子遺願 父母捐1億在台中東勢蓋圖書館

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
前台紙董事長許良宇2017年驟逝，許景堂、李碧虹為紀念已故愛子，捐出1億元於台中市東勢區興建「許良宇圖書館」，今天舉行捐贈儀式。記者余采瀅／攝影
前台紙董事長許良宇2017年驟逝，許景堂、李碧虹為紀念已故愛子，捐出1億元於台中市東勢區興建「許良宇圖書館」，今天舉行捐贈儀式。記者余采瀅／攝影

前台紙董事長許良宇2017年驟逝，許景堂、李碧虹為紀念已故愛子，捐出1億元於台中市東勢區興建「許良宇圖書館」，預計2023年7月完工。台中市長盧秀燕今出席捐贈儀式，她說，許父、許母化思念為大愛，將永久的愛散布到偏鄉角落，市府非常感動及感謝。

許良宇是執業律師，2014年進入台紙董事會，2017年3月接任台紙董事長，未料同年到日本出差，不幸發生車禍身亡，享年38歲。面對愛子驟逝，許良宇父母傷痛不已，決定運用許良宇留下的錢，在台中市東勢區興建圖書館。

許良宇母親李碧虹表示，兒子生前沒結婚，她曾與兒子催婚過說，「賺這麼多錢又省吃儉用，遲遲不結婚要做什麼？」兒子回說「賺的錢要捐出去回饋社會」，未料他到日本出差遇上車禍匆忙走了，想到兒子讀高中、大學常泡在圖書館，決定捐出1億元，依循兒子的興趣興建圖書館，完成兒子遺願，也圓了她與丈夫的夢想。

出生於東勢區的許景堂說，他的老家在東勢，儘管後來搬到台中市區，但仍常帶著良宇回東勢走走看看，「人不能忘本，圖書館一定要蓋在東勢，回饋家鄉」。

盧秀燕表示，台中市府今天收到一份「愛的禮物」，許父、許母化思念為大愛，將永久的愛散布到偏鄉角落，市府非常感動及感謝，保證一定充實圖書館設備，加強附近景觀，並大力推廣閱讀文化，嘉惠東勢區學子與鄉親。

文化局指出，東勢圖書館目前面積僅231坪，空間已無法滿足民眾閱讀需求，「許良宇圖書館」將新建於東勢區圓樓街與泰昌街交叉口，占地557坪，由戴育澤建築師以山城概念發想設計，並由名傑營造股份有限公司施工興建，未來將規劃親子共讀區、兒童閱讀區、期刊報紙區、樂齡閱讀區、青少年閱讀區及多功能活動室等，擴大圖書館服務量能；另也將設置親子廁所，符合性別友善設計。

前台紙董事長許良宇2017年驟逝，許景堂、李碧虹為紀念已故愛子，捐出1億元於台中市東勢區興建「許良宇圖書館」，今天舉行捐贈儀式。記者余采瀅／攝影
前台紙董事長許良宇2017年驟逝，許景堂、李碧虹為紀念已故愛子，捐出1億元於台中市東勢區興建「許良宇圖書館」，今天舉行捐贈儀式。記者余采瀅／攝影

圖書館 兒子 台中市長

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