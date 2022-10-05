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南投10/8民歌之夜 知名歌手現身中興新村接力唱

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「南投民歌之夜」8日晚上將於中興新村親情公園登場，現場將由南方二重唱、殷正洋、于台煙等知名歌手接力演唱。圖／南投縣政府提供
「南投民歌之夜」8日晚上將於中興新村親情公園登場，現場將由南方二重唱、殷正洋、于台煙等知名歌手接力演唱。圖／南投縣政府提供

看準國慶連假人潮，南投「世界茶葉博覽會」10月8日在中興新村開幕，受民眾喜愛的「民歌之夜」也將於同日晚間登場，今年由南方二重唱、殷正洋、于台煙等知名歌手接力演出，當天免費入場，還有機會拿茶博紀念杯、野餐墊等獎品。

縣府指出，世界茶葉博覽會已邁入第12年，除了茶博活動，巧克力咖啡節、民歌之夜等活動也同步登場，其中「民歌之夜」每年都吸引數千人，很受民眾歡迎，今年活動除了民歌演唱，縣長林明溱也將以茶伯的角色現身晚會，與觀眾互動。

而今年的｢民歌好聽 食在好行 Heartwarming南投演唱會」將於8日晚上在中興新村親情公園登場，活動當天將由民歌手涂佩岑擔任主持人，更邀請到南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出。

縣府表示，民歌之夜也結合道安與食安宣導，希望藉由好聽的歌聲，把正確的食品及交通安全觀念傳達給民眾，因此現場除了有20多個美食攤位，也將安排道安和食安講堂、闖關活動，並穿插有獎徵答，藉此讓民眾關注道安及食安議題。

民歌之夜採免費入場，下午4時30分開放進場，2人同行前100組可獲野餐墊、茶博紀念杯2個及餐點兌換券；參加下午5時道安食安講堂，答對送500元超商商品卡，限量20位；現場填問卷送茶博紀念杯1個及餐點兌換券，限量800位。

縣府也提醒，民歌演唱會地點是在親情公園，距茶博會場步行約需20分鐘，建議當天可以先去逛茶博、巧克力咖啡節，傍晚再步行前往演唱會現場，更歡迎民眾在10月8至16日茶博期間，多到南投喝好茶、買農產，品嘗巧克力及咖啡。

「南投民歌之夜」8日晚上將於中興新村親情公園登場，現場將由南方二重唱、殷正洋、于台煙等知名歌手接力演唱。圖／南投縣政府提供
「南投民歌之夜」8日晚上將於中興新村親情公園登場，現場將由南方二重唱、殷正洋、于台煙等知名歌手接力演唱。圖／南投縣政府提供
「南投民歌之夜」每年都吸引大批民眾前往聆聽，很受歡迎，今年將在8日晚上於中興新村親情公園登場。圖／南投縣政府提供
「南投民歌之夜」每年都吸引大批民眾前往聆聽，很受歡迎，今年將在8日晚上於中興新村親情公園登場。圖／南投縣政府提供

食安 演唱會 南投

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