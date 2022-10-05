議員要縣長別怕彈劾 宣布南投免徵山坡地回饋金

南投縣議會曾決議要求縣府停徵山坡地回饋金，礙於中央法規，縣府照收，縣議員謝明謀不滿，今要求縣長林明溱不要怕被彈劾，宣布南投縣山坡地回饋金免徵；林明溱則說，他怕入監沒人關心他，擬檢討山坡地範圍修法來為課徵回饋金解套。

謝明謀指出，縣內逾9成土地為山坡地，開發利用都要課徵山坡地回饋金給中央，對縣民造成沉重負擔，先前議員串連提案要求縣府停徵，當時縣長力挺各議員看法，且當場答應，後續會照議會決議辦理，很有勇氣跟魄力，讓他振奮感動。

只是，縣長當時說苦民所苦、體恤民困，定調就是停徵，議會決議也通過停徵山坡地回饋金，但現在縣府卻照收不誤，沒繳正常應該是要求限期改善，沒補辦改善再開罰，實際上卻是直接開罰，再要求改善，且一罰就是6萬元，縣長知情嗎？

縣長林明溱說，南投縣先前有2年都沒有課徵山坡地回饋金，農委會因此緊盯南投縣的作業狀況，並提醒不收會違法要查辦，但他在議會決議停徵後，還是要求農業處不要收，回報中央時，在課徵山地回饋金的部分都填0就好。

但農業處承辦人員可能怕照著議會決議停徵會違法，因此有請示農委會，農委會仍回覆要依法課徵，相關人員「為了自己的飯碗」不敢違法，他也擔憂因為不同黨執政會被找麻煩，動不動叫監察院調查，把人移送法辦，縣長也會被彈劾。

林表示，政府收山坡地回饋金的行為就像土匪，連南投縣艱苦農民要開發利用自家土地都要收回饋金，真的很沒道理，但縣長也有他的壓力跟困境，無法像過去那麼大膽，只能遵照農業處意見辦理，但有要農業處盡量少收，能不收就不收。

但謝明謀要求縣府要落實議會決議，他說，縣長你執政僅約80天，為縣民著想，就直接簽公文將責任擔起來，宣布南投縣山坡地回饋金免徵，反正都要卸任了，也不用怕被彈劾，把責任擔起來，縣民會感謝你。

對此，林明溱說，「他敢擔當啦！但他到時候被抓進監獄，沒有人會關心他」，而他有向農業處建議，透過檢討並縮小縣內山坡地範圍，像是將魚池鄉都市計畫內的土地排除，透過修改法令來為課徵山坡地回饋金解套。