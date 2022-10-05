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「工會後援會」成立 花錦忠：盧秀燕用心照顧勞工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
競選連任的台中市長盧秀燕「工會後援會」上午成立，有多位工會幹部出面力挺。圖／盧秀燕競選總部提供
競選連任的台中市長盧秀燕「工會後援會」上午成立，有多位工會幹部出面力挺。圖／盧秀燕競選總部提供

競選連任的台中市長盧秀燕「工會後援會」上午成立，有近百位來自各行各業的工會幹部到大里競選總部手持牌子，高喊「盧秀燕，凍蒜！」氣氛熱絡，並贈送粽子、包子，象徵盧秀燕連任「包中」。

台灣總工會理事長，也是台中直轄市總工會理事長的花錦忠說，盧秀燕用心照顧勞工朋友讓他印象深刻，例如推動補助勞工健檢，是對基層勞工最直接的支持，勞工朋友感恩在心，預祝她順利連任，繼續和工會共同努力，保障勞工權益，創造更好的就業環境。

花錦忠說，盧秀燕身段柔軟，有超強親和力，每次都是90度向勞工朋友敬禮，是最照顧勞工的市長，他們不只要自己去投票，還要相揪親戚朋友，支持盧秀燕把勞工照顧得更好。

包括台中直轄市總工會常務理事、台中直轄市冰果冷飲服務業職業工會監事會召集人羅彩連，豐原捲菸廠工會前理事長蔡揚正，台中市小販業職業工會理事長余永富，大台中泥水業職業工會理事長常務理事黄清文以及近百位基層工會理事長、幹部今天也參與成立大會。

盧秀燕因有議會行程，成立大會由競選總幹事吳瓊華、顏文正代表接待。他們歡迎工會幹部蒞臨總部，感謝他們的支持，並說盧秀燕「照顧好市民朋友、照顧好勞工朋友」就是勝利的方程式。

競選連任的台中市長盧秀燕「工會後援會」上午成立。圖／盧秀燕競選總部提供
競選連任的台中市長盧秀燕「工會後援會」上午成立。圖／盧秀燕競選總部提供
台中直轄市總工會理事長的花錦忠說，盧秀燕用心照顧勞工朋友讓他印象深刻。圖／盧秀燕競選總部提供
台中直轄市總工會理事長的花錦忠說，盧秀燕用心照顧勞工朋友讓他印象深刻。圖／盧秀燕競選總部提供

盧秀燕 幹部 台中市長

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