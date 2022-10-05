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和美水資源回收中心動工 2025年完工每天處理3千噸廢水

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化第四座和美水資源回收中心第一期工程今天開工，工期為720工作日，預計在2025年7月完工。記者林敬家／攝影
彰化第四座和美水資源回收中心第一期工程今天開工，工期為720工作日，預計在2025年7月完工。記者林敬家／攝影

彰化縣市區人口密集，產生大量民生汙水，目前已有彰化市、鹿港福興、二林鎮等三座水資源回收中心，第四座和美水資源回收中心第一期工程今天開工，工期為720工作日，預計在2025年7月完工，未來與污水幹管及管網配合，將汙水淨化後再排放入河流。

和美水資源回收中心位於和美鎮西南側，南鄰番雅溝排水，東鄰鹿和路，占地約3公頃，未來基地會有滯洪池、處理設施、管理中心、鄰里休憩區與公共藝術。

彰化縣長王惠美說，和美汙水下水道系統計畫範圍涵蓋和美鎮都市計畫區、彰化交流道特定區(和美鎮部分)，分三期建設，投入總經費約29.8億元，並已獲內政部營建署核定第一期計畫，2020年6月啟動，汙水幹管及管網佈設施工，進度已達90%，今起動的水資中心則挹注5.7億元，完成後每天可處理3千噸的廢水。

內政部政務次長花敬群表示，和美鎮是紡織、雨傘的生產重鎮，有工業、農業、商業與生活汙水，須加速將雨水、汙水分流，並將家戶內浴室、廁所、廚房及洗滌等使用後的生活汙水妥善處理，讓生活汙水處理過後再排放於河川，減少河川的汙染，中央願意投入大多數經費建設，地方政府則要拚用戶接管率。

彰化縣府統計截至2022年9月底，全縣總接管戶數已達1萬4370戶，接管戶數逐年增加20到50%，縣府水資處說，近三年接管用戶平均數量是以往年度平均的6倍，主要針對彰化、鹿港等人口稠密處力推接管，透過大小型說明會，讓民眾了解現階段配合政府接管可不用花錢，提高接管意願。

水資處表示，現在進行的汙水管網佈設，2023年8月可完工，用戶接管預定2024年辦理設計，各階段工作如順利銜接，在和美水資源回收中心試運轉期間，便可完成用戶接管。

彰化第四座和美水資源回收中心第一期工程今天開工。記者林敬家／攝影
彰化第四座和美水資源回收中心第一期工程今天開工。記者林敬家／攝影
彰化第四座和美水資源回收中心預計2025年7月完工。圖／彰化縣府提供
彰化第四座和美水資源回收中心預計2025年7月完工。圖／彰化縣府提供

資源回收 水資源

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