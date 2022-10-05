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中橫通行受阻 高山幸福路線865臨上路 公車迷直呼：懷念

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原客運10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。圖／豐原客運提供
豐原客運10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。圖／豐原客運提供

台中市中橫便道77公里處靈甫橋因落石不斷，豐原客運考量乘客與司機安全，10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線，沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。

中橫便道77公里處靈甫橋因上月風災、地震落石不斷，陸續傳出車輛、救護車遭落石擊中，所幸無人受傷。谷關工務段持續搶修，豐原客運經評估，考量乘客與司機安全第一，加上便道短期內尚有落石，公告10月1日起，865路、865區停駛，改行駛繞行合歡山的「865臨」線。

而「865臨」線就是當年繞行南投合歡山，因飽覽台灣絕美山景與豐原客運司機熱情介紹沿線人文與風景，被公車迷喻為「高山幸福巴士」，即原6506公路客運路線。

865臨上路至今，已有不少公車迷捕捉公車身影，並留言「抓到了」，體驗完的陳姓公車迷直呼，「好懷念」，吸引不少公車迷留言討論掀起回憶風。

豐原客運表示，865臨沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站。將在谷關工務段評估中橫便道可開放通行後，即恢復原路線行駛。

原865路、865區路線從豐原出發行走中橫便道至梨山，單趟路程約100公里，民眾購票245元，台中市民只要10元。

865臨繞行合歡山，單趟路程167.7公里，民眾購票428元，台中市民不受影響，同樣10元銅板價，豐原區9點10分發車上山、梨山8點40分發車下山。

豐原客運指出，此路線未經過管制路段，民眾可在豐原、東勢站上車，保障司機工時考量，中午會在埔里休息半小時，隨後繼續發車。

豐原客運10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。圖／豐原客運提供
豐原客運10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。圖／豐原客運提供

公車 中橫 合歡山

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