中橫通行受阻 高山幸福路線865臨上路 公車迷直呼：懷念
台中市中橫便道77公里處靈甫橋因落石不斷，豐原客運考量乘客與司機安全，10月1日起865路、865區停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，即有高山幸福路線稱號原6506公路客運路線，沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站。已有公車迷搶搭並拍照，直呼「好懷念」，掀起回憶風。
中橫便道77公里處靈甫橋因上月風災、地震落石不斷，陸續傳出車輛、救護車遭落石擊中，所幸無人受傷。谷關工務段持續搶修，豐原客運經評估，考量乘客與司機安全第一，加上便道短期內尚有落石，公告10月1日起，865路、865區停駛，改行駛繞行合歡山的「865臨」線。
而「865臨」線就是當年繞行南投合歡山，因飽覽台灣絕美山景與豐原客運司機熱情介紹沿線人文與風景，被公車迷喻為「高山幸福巴士」，即原6506公路客運路線。
865臨上路至今，已有不少公車迷捕捉公車身影，並留言「抓到了」，體驗完的陳姓公車迷直呼，「好懷念」，吸引不少公車迷留言討論掀起回憶風。
豐原客運表示，865臨沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站。將在谷關工務段評估中橫便道可開放通行後，即恢復原路線行駛。
原865路、865區路線從豐原出發行走中橫便道至梨山，單趟路程約100公里，民眾購票245元，台中市民只要10元。
865臨繞行合歡山，單趟路程167.7公里，民眾購票428元，台中市民不受影響，同樣10元銅板價，豐原區9點10分發車上山、梨山8點40分發車下山。
豐原客運指出，此路線未經過管制路段，民眾可在豐原、東勢站上車，保障司機工時考量，中午會在埔里休息半小時，隨後繼續發車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言