中市東區泉源公托今開幕 可收托24名幼兒

台中市東區泉源托嬰中心今開幕，是中市第25座公托，也是東區第2座公托，可收托24名0至2歲幼兒。台中市副市長陳子敬表示，盧秀燕市長上任前台中市公托僅5座，市府持續規畫布建公托，要10倍增達50間公托，減輕家長育兒負擔。

陳子敬表示，市府編列預算及爭取中央補助，目前台中市公托每月費用7000元，扣除補助後，家長自負額第一胎每月只需1500元、第二胎500元、第三胎免費，讓年輕人願生、樂養。

陳子敬說，市府推動公托倍增計畫，今年已在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲設置6家公托，預計年底前在北屯、后里、清水3區將還有3家托嬰中心、家園竣工。

陳子敬說，東區泉源托嬰中心是東區第2座公托，採日間托育，由6位專業人員照護24名0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，報名電話0966-063199；獲第30屆「中華建築金石獎」肯定的東區尚武段社宅也將開設東區第3座公托。