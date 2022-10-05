南投蓋恐龍公園、影城全跳票遭轟「詐騙集團」 林明溱解釋了

南投縣政府原規劃在九九峰興建恐龍公園，舊議會用地將由秀泰影城進駐，未料最後全是一場空，有議員怒批縣府是「詐騙集團」，今再有議員要縣府做出解釋。縣長林明溱今說明，恐龍公園規畫後評估不可行，改設氦氣球樂園；影城因碰上疫情，且業者評估南投縣人口不夠，難賺錢拒絕進駐，將改興建國民運動中心。

議員賴燕雪近期在議會質疑，縣長林明溱任內喊出九九峰恐龍公園、秀泰影城進駐南投等建設全跳票，痛批縣府根本是「詐騙集團」，在議會總質詢掀波；縣議員陳淑惠今認為，沒讓縣長解釋就批「詐騙集團」，並不公允，因此要求林明溱說明原因，以及相關土地的後續規畫。

林明溱說，每項建設都要規畫，規畫完成再評估興建可行性及促進觀光的經濟效益，而「九九峰恐龍公園」因土地太大，且評估興設後，遊客可能只去1次，恐難延續熱度，所以才喊卡，改成規畫興建「氦氣球樂園」，預估明年底就能完工。

而全台沒有縣市有氦氣球，因此氦氣球樂園完工後，將是全台首座，屆時民眾可搭乘由鋼索控制升降的氦氣球，直升200米高空，俯瞰九九峰及烏溪流域沿線景致，該園區內也將建置遊樂設施，周邊也將有企業進駐蓋植物園，經濟效益可期。

至於舊議會土地吸引秀泰進駐設影城，但無疾而終，林明溱強調，該影城進駐南投，縣府與廠商真的接洽完成，計畫案也都規畫好了，是不幸遇到疫情，秀泰評估在其他縣市的經營狀況不佳，才不敢投資，因此告吹。