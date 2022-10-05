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台中台八線地錨邊坡檢測 11至14日整點放行10分鐘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
公路總局谷關工務段即日起至本月30日，辦理台8線7k至36k地錨邊坡檢測作業，其中台8線32k+400(十文溪)路段因地錨邊坡高度過高，11日至14日，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每整點放行10分鐘。記者林佩均／攝影
公路總局谷關工務段即日起至本月30日，辦理台8線7k至36k地錨邊坡檢測作業，其中台8線32k+400(十文溪)路段因地錨邊坡高度過高，11日至14日，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每整點放行10分鐘。記者林佩均／攝影

為全面掌握地錨邊坡情形，公路總局第二養護工程處谷關工務段即日起至本月30日，辦理台8線7k至36k地錨邊坡檢測作業，其中台8線32k+400(十文溪)路段因地錨邊坡高度過高，將佔用雙線車道並封閉全幅道路，10月11日至14日，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每整點放行10分鐘，請用路人注意。

谷關工務段指出，因台8線32k+400(十文溪)路段地錨邊坡高度過高，檢測時需搭配移動式起重機，會佔用雙線車道並封閉全幅道路，故於10月11日至14日止，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每逢整點放行10分鐘。

台8線32k+400(十文溪)路段如遇中橫便道通行時段前後，將延長該路段放行時間20分鐘，用路人行經該路段，如遇管制時段，請耐心等候，並遵從交維人員指揮通過。

公路總局提醒，用路人請注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）或查詢公路總局省道即時路況系統、收聽警廣路況廣播所提供最新交通管制或防災資訊。

公路總局谷關工務段即日起至本月30日，辦理台8線7k至36k地錨邊坡檢測作業，其中台8線32k+400(十文溪)路段因地錨邊坡高度過高，11日至14日，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每整點放行10分鐘。記者林佩均／攝影
公路總局谷關工務段即日起至本月30日，辦理台8線7k至36k地錨邊坡檢測作業，其中台8線32k+400(十文溪)路段因地錨邊坡高度過高，11日至14日，每日上午8時至下午18時，道路管制禁止通行，每整點放行10分鐘。記者林佩均／攝影

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