頭一遭！南投砸4億新建殯儀館 罕見成立廉政平台

南投縣政府將斥資近4億元新建殯儀館，因屬縣內重大民生建設，且經費甚鉅，為求公開透明、免除不當外力威脅能順利招標、發包及施工，縣府罕見聯合廉政署、南投地檢署、南投縣調查站成立採購廉政平台，是縣內頭一遭，今宣示啟動。

縣府指出，縣內殯葬空間不足，現有的南投縣立殯儀館使用已超過40年，館內僅有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，設施不敷使用且相對老舊，每逢民俗旺日，禮廳、靈堂、冰櫃常出現供不應求的情形，為此規畫增設相關空間。

副縣長陳正昇表示，有鑑於民眾治喪型態改變，縣長林明溱縣長指示，縣府籌措近4億元，並規劃在既有縣立殯儀館東側的空地規劃新建殯儀館，完工後可增加24間以上靈堂、6間以上禮廳及90屜以上冰櫃，提供更縣民更舒適的治喪環境。

只不過，受到疫情、建材及國際原物料價格上漲等影響，南投殯儀館新建工程從2020年起辦理招標迄今，已流標多次，至今仍未能決標，正因尚未決標，且盼公部門工程能更加公開透明、不受外力威脅，選定該工程首次啟動採購廉政平台。

縣府為此串連法務部廉政署、台灣南投地方檢察署、調查局南投縣調查站，與府內建設、民政、政風處及採購中心等單位，今天由各單位主管共同宣示啟動「採購廉政平台」，同步召開新建工程招標說明會。

陳正昇說，南投縣過去各項工程不曾跨單位成立廉政平台，這是南投縣頭一遭，縣府期盼透過跨域合作，能讓這件總經費近4億元的重大民生建設，能強力防貪、肅貪能量相挺下，順利完成招標、發包及施工，讓縣民有更完善的殯葬設施。