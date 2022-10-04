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和美實驗學校新桌曆出爐 「動物狂想曲」限量訂購

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美實驗學校推出2023仁愛桌曆義賣，主題訂為「動物狂想曲」。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校推出2023仁愛桌曆義賣，主題訂為「動物狂想曲」。記者林敬家／攝影

仁愛文教基金會長期協助彰化和美實驗學校校務推動與急難救助等，2012年起將學生作品收錄並發行桌曆販售，讓學生的努力被看見，今年推出2023仁愛桌曆，主題訂為「動物狂想曲」，希望透過藝術作品的展現，鼓勵走過新冠肺炎疫情的人們，撫癒不安的人心。

仁愛文教基金會董事長謝秀宜說，秉持基金會照顧弱勢學生的精神，持續協助學校推展各項活動，2023年的新桌曆可以看到學校裡學生的熱情活力，對於長達近3年的疫情產生的沉寂，帶來無比希望，期盼社會大眾能多多支持身心障礙學生豐富的創作。

國立和美實驗學校吳星宏校長表示，仁愛文教基金會多年來對學校的挹注，提供學生創作、展現自我的機會，仁愛桌曆不同於市面上看到的美編風格，藉由學生細膩觀察、天真表達的藝術作品，讓人們學習友善動物，反思對大自然，今年的桌曆限量4千分，已有許多企業團體認購。

學生作品中綜合高中美二甲班陳柔均、莊以勳合力創作的「這是森林嗎」，利用壓克力顏料的立體感，加以色彩應用的大膽呈現，以層層疊疊的色彩畫出他們眼中的美麗森林。

國中部二年丙班謝福澤的輕黏土創作「跟鞋設計」，藉由創作過程搓、捏、壓及混色等步驟，激發無限的想像力創作屬於自己的作品。

高中部二年三班黃翊情的「BAE」，以豐富的想像力進行立體創作，將新生嬰兒與荷葉池塘結合，讓觀者能藉由觀看作品時會有幸福祥和的心境。

2023年仁愛桌曆「動物狂想曲」請以郵局劃撥方式訂購，每本桌曆義賣價為180元，50本以上享每本160元優惠，可提供公司行號或個人資料燙金服務。

仁愛文教基金會長期協助彰化和美實驗學校校務推動與急難救助等，連續10年將學生作品收錄並發行桌曆販售。圖／彰化和美實驗學校提供
仁愛文教基金會長期協助彰化和美實驗學校校務推動與急難救助等，連續10年將學生作品收錄並發行桌曆販售。圖／彰化和美實驗學校提供

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