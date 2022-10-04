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彰化第二年長人瑞喊「少年仔」 田尾鄉長村長立馬年輕40歲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今天是九九重陽節，彰化縣田尾鄉長林守政探望全縣第二年長、全鄉最年長的108歲人瑞謝楊儼，送上金鎖、縣政府萬元禮金、鄉公所3千元禮金和禮品，謝楊儼眉開眼笑，直呼年年都看見大家「金快樂」。

謝楊儼和媳婦都行動不便，由家人雇用的外籍看護工推輪椅到屋外，滿頭銀髮的謝楊儼看到鄉長林守政、縣政顧問莊昇隆、田尾鄉代會副主席傅喬鈺，一一打招呼「村長，汝來了。」溪頂村長顏文龍連忙解釋「因為我常來看伊，伊記得我。」林守政等人恍然大悟。

謝楊儼話不多，笑容可掬代替語言，家人為回答她養生之道，從年輕到老都不挑食，有什麼吃什麼，近年雇用外籍看護工煮食，食物種類一樣沒限制，煮得比較軟爛好吞嚥。

溪頂村長顏文龍說，田尾鄉是花卉之鄉，環境好，謝楊儼生性樂觀開朗又幽默，這次拜訪人瑞活動，用手機為她拍照時，她會揮手跟大家笑說「少年仔，好了啦！」兒孫經常圍繞身邊承歡膝下，也讓謝楊儼心情愉快和長壽。

田尾鄉公所提報6名人瑞，目前5位健在，鄉長林守政和縣政顧問、鄉民代表、村長逐一探望，沒等到重陽節敬老表揚的那名人瑞，鄉公所仍通知家屬領取金鎖片、禮金和禮品。

人瑞 外籍看護 鄉長

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