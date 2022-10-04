扛不住！彰化70年知名肉圓老店漲了 北斗肉圓繼續撐

物價上漲，彰化縣溪湖鎮70多年知名老店「肉圓川」扛不住，本月起每顆漲價5元，變成45元，北斗肉圓業者繼續撐，但通膨壓力如果持續升高，不排除適度反映成本，調價時間點未定。

溪湖鎮「肉圓川」位在溪湖國小大門旁邊，是溪湖人的集體美食記憶。第三代經營者黃煌峰說，已經8年沒調價，最近兩年多原物料價格漲不停，售價每顆40元已經撐不下去，只能反映經營成本。

溪湖人記憶裡，溪湖國小下午放學，家長和學童到「肉圓川」吃肉圓、米糕或肉羮麵飯，本月起調整這些品項，每一種都漲5元，豆腐丸子綜合湯也漲5元，由於鎮內已有多家餐飲店先漲價，在地民眾對肉圓漲價並不意外，只是歎息物價「回不去了」。

北斗鎮肉圓店眾多不輸彰化市，有肉圓生、范氏肉圓生、肉圓瑞、肉圓詹、肉圓火等知名店家仍維持原價。肉圓生老闆范振森表示，各家肉圓店若同步漲價，恐涉及聯合漲價招致公平交易委員會注意，目前沒聽說哪家店要漲價，「肉圓生」還可以再撐一下，但物價若漲個不停，必要時還是會反映成本。

彰化市知名肉圓店「阿璋肉圓」今年元月漲價，從每顆45元漲至50元，其餘肉圓店觀望中。眼尖的消費者會發現，部分肉圓店以前可以單買一顆肉圓，今年農曆年後悄悄改為一次要買兩顆，買一顆和兩顆的價格不變，多買讓業者提高銷售量。