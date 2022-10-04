彰化伸港青年住宅流標 縣議員：蓋到好房價又要漲了

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只賣不租，受到期待，彰化縣伸港鄉青年住宅第一期新建工程以6.7億元招標，9月兩次招標都流標，彰化縣議會定期會今天縣議員質詢，認為縣府經費低於行情，縣府青年發展處指出，標案會全面檢討，研擬因應策略，年底前再上網。

彰化縣議員尤瑞春質詢詢問伸港青年住宅招標進度，她說，缺工、缺原料是常態，要想辦法突破，經費太低當然難以標出。

縣議員賴清美也說，工程到現在都還沒發包出去，等蓋好房價不知道又要漲多少，「縣府只出一張嘴，看不到實際成果」，青宅基地附近的什股八街路況破爛也要改善。

縣府青年發展處長黃金樺說，青年住宅招標工程會因應縣府流廢標機制檢討，經費和內容調整以回應市場需求，目前是以每坪14萬預算招標，前幾次招標了解市場狀況，評估目前疫情趨緩，原物料成本下修，標案內容調整後仍會積極發包，若順利開工預計工期30個月。

縣府為減輕青年負擔，2年前規劃青年住宅目標一間售價約350萬元左右，但隨著原物料上漲仍有變數，黃金樺說，房價仍要看未來造價才能估算得出來，目標還是希望以低於市場行情提供優質住宅。

彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，預計分成4期推出，今年細部設計規畫多時，最終確定地上九樓，地下一樓建物，第一期興建戶數共189戶，一房型30戶、二房型104戶、三房型40戶。