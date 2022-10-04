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彰化伸港青年住宅流標 縣議員：蓋到好房價又要漲了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員尤瑞春質針對伸港青年住宅質詢縣府青年發展處長黃金樺。圖／翻攝彰化縣議會直播
彰化縣議員尤瑞春質針對伸港青年住宅質詢縣府青年發展處長黃金樺。圖／翻攝彰化縣議會直播

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只賣不租，受到期待，彰化縣伸港鄉青年住宅第一期新建工程以6.7億元招標，9月兩次招標都流標，彰化縣議會定期會今天縣議員質詢，認為縣府經費低於行情，縣府青年發展處指出，標案會全面檢討，研擬因應策略，年底前再上網。

彰化縣議員尤瑞春質詢詢問伸港青年住宅招標進度，她說，缺工、缺原料是常態，要想辦法突破，經費太低當然難以標出。

縣議員賴清美也說，工程到現在都還沒發包出去，等蓋好房價不知道又要漲多少，「縣府只出一張嘴，看不到實際成果」，青宅基地附近的什股八街路況破爛也要改善。

縣府青年發展處長黃金樺說，青年住宅招標工程會因應縣府流廢標機制檢討，經費和內容調整以回應市場需求，目前是以每坪14萬預算招標，前幾次招標了解市場狀況，評估目前疫情趨緩，原物料成本下修，標案內容調整後仍會積極發包，若順利開工預計工期30個月。

縣府為減輕青年負擔，2年前規劃青年住宅目標一間售價約350萬元左右，但隨著原物料上漲仍有變數，黃金樺說，房價仍要看未來造價才能估算得出來，目標還是希望以低於市場行情提供優質住宅。

彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，預計分成4期推出，今年細部設計規畫多時，最終確定地上九樓，地下一樓建物，第一期興建戶數共189戶，一房型30戶、二房型104戶、三房型40戶。

青年住宅一樓還規畫出店鋪15戶，民眾關心的停車場，則是採地下停車場，規劃汽車停車位120位，包括平面10位、機械110位及機車停車位150位。

彰化縣議員賴清美質針對伸港青年住宅質詢縣府青年發展處長黃金樺。圖／翻攝彰化縣議會直播
彰化縣議員賴清美質針對伸港青年住宅質詢縣府青年發展處長黃金樺。圖／翻攝彰化縣議會直播
彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，第一期推出189戶。圖／彰化縣府提供
彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，第一期推出189戶。圖／彰化縣府提供

青年住宅 議員

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