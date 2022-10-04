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參山處當推手 豐原「柑橘吸凍」獲選金馬獎貴賓禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部參山國家風景區管理處最近把豐原「流星花園」餐廳民宿的「柑橘吸凍」旅行箱禮盒重新包裝，獲第59屆金馬獎選為貴賓禮品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處最近把豐原「流星花園」餐廳民宿的「柑橘吸凍」旅行箱禮盒重新包裝，獲第59屆金馬獎選為貴賓禮品。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部參山國家風景區管理處為協助地方產業發展觀光，最近把豐原「流星花園」餐廳民宿的「柑橘吸凍」旅行箱禮盒重新包裝，獲第59屆金馬獎選為貴賓禮品，不僅有助於讓大家認識地方產業，也歡迎大家親自到果園採柑橘。

處長曹忠猷說，豐原公老坪地區是台地，栽種柑橘面積超過200多公頃，每年產量破百公噸，但農友不善行銷，經常過剩。公老坪產業發展協會2016年起，把賣相不好、但酸甜適中又好吃的柑橘加工製成吸凍、軟糖、果干等。

參山處透過設計，把柑橘吸凍重新包裝，不僅獲得農委會水保局台中分局「山守現」優質農產認證，也一舉推上第59屆金馬獎，成為貴賓禮品，未來也將在誠品書局全台30個實體門市及網路通路上架販售，讓更多人認識中彰觀光圈的優質農產，進而親手採下每一顆鮮甜的柑橘。

流星花園餐廳民宿第二代、台中市民宿協會理事長陸冠全說，柑橘吸凍能成為金馬獎貴賓禮賓，有助於提升在地品牌，讓觀光圈產業更引人注目，擴大產業影響力和觀光知名度，也間接改善農產過剩問題，增加農友收入，讓農民信心大振。

他說，公老坪土質、氣候適合柑橘生長，每年11月結果之初偏酸，摘採後熟、甜度濃郁，因此嘗試在摘採之初，製作成凍狀物，絕佳的酸度形成獨特柑橘香氣，保存期可達1年。

曹忠猷說，豐原公老坪的柑橘非常耐放，11月底採下的柑橘放到過年不僅不會變質，還會越陳越甜，特別寒流來臨時會催黃柑橘，果酸也會轉化為甜度。

他推薦，遊客白天先至公老坪的觀光果園採果，下午再去鄰近的谷關溫泉泡湯，泡完湯後，帶著暖和的身體撕開椪柑，補充泡湯流失的水分，這是他每年冬天最愛的私房行程。

交通部參山國家風景區管理處長曹忠猷說，豐原公老坪地區是台地，栽種柑橘面積超過200多公頃。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處長曹忠猷說，豐原公老坪地區是台地，栽種柑橘面積超過200多公頃。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處最近把豐原「流星花園」餐廳民宿的「柑橘吸凍」旅行箱禮盒重新包裝，獲第59屆金馬獎選為貴賓禮品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處最近把豐原「流星花園」餐廳民宿的「柑橘吸凍」旅行箱禮盒重新包裝，獲第59屆金馬獎選為貴賓禮品。圖／參山國家風景區管理處提供
流星花園餐廳民宿第二代、台中市民宿協會理事長陸冠全說，柑橘吸凍能成為金馬獎貴賓禮賓，有助於提升在地品牌，讓觀光圈產業更引人注目。圖／參山國家風景區管理處提供
流星花園餐廳民宿第二代、台中市民宿協會理事長陸冠全說，柑橘吸凍能成為金馬獎貴賓禮賓，有助於提升在地品牌，讓觀光圈產業更引人注目。圖／參山國家風景區管理處提供

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