拍照上傳即可申請5000元 中市餐飲補貼延至11月30日

台中市政府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，鼓勵清消、建立安心餐飲環境，每家5000元。經發局指出，1萬1千多家申請，延長收件到今年11月30日，以線上申請方式，透過手機拍照上傳資料即可完成。今年7月15日前取得稅籍，包含「免開發票」及「開立發票」的餐飲業者，可把握機會申請。

經發局長張峯源說，餐飲業者忙碌，這次補貼採線上申請，備好稅籍佐證資料、匯款帳戶影本、營業場所清潔消毒照片2張就可申請。不少業者實際操作，全程約3到5分鐘，快速方便。

經發局表示，最多業者的疑問是有關「清消照片」部分，不必額外委由專業清潔公司，在營業場所內拍攝清消照片，含招牌或店內菜單等可辨識地點的照片2張，如清洗店面設備、擦拭桌椅、酒精消毒設備等。

經發局強調，只要在國稅局稅務類別登記屬台中市早餐店、便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳、有娛樂節目餐廳、吃到飽餐廳、饗食攤販、外燴（辦桌）承包、團膳承包、學校營養午餐供應、其他外燴及團膳承包、冰果店、冷（熱）飲店、咖啡館、茶藝館、飲酒店、調理飲料攤販等都是補助對象。