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綠空廊道斷點 豐原區圓環東路自行車跨越橋明年7月完工
台中市政府在豐原區圓環東路(台3線)與綠空廊道斷點路口規劃設置自行車跨越橋，9月底開工、預計明年7月底完工。建設局長陳大田說，完工後可串聯既有道路中斷的南北兩端自行車道，讓喜歡運動的市民，享受自然、觀光、安全的台中鐵馬廊帶， 一氣呵成。
建設局指出，台中市區內的台鐵高架化，從豐原到大慶站，總長21.7公里。橋下的綠空廊道自行車道，完工後頗受市民喜愛，休閒漫步、騎車漫遊，利用率高。
建設局爭取交通部公路總局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」核定補助，規劃橫跨豐原區圓環東路的自行車道跨越橋，讓民眾騎單車可以一氣呵成，不必繞道加上停等交通號誌。
建設局指出，此項工程計畫總經費約5694萬元(中央補助3280萬元、地方自籌2414萬元)，設置自行車跨越橋樑，全長約190公尺。
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