快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

僑泰高中師生重陽節為獨居老人送暖 整理環境還送上「僑包」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中師生趁著重陽節為獨居長輩整理環境。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中師生趁著重陽節為獨居長輩整理環境。圖／僑泰高中提供

今天是重陽節，台中市僑泰高中與華山基金會合作，上個月即展開「重陽送暖」活動，不但到獨居老人家中協助環境清潔，今天還送禮物給社區的弱勢長輩，祝他們重陽節快樂，也讓他們感受到社會的關懷。

校長温順德說，扶少團8名學生志工在師長的帶領下，上個月23日一早和華山基金會社工，帶著打掃工具，一同前往獨居長輩家中服務。他們整理環境，還重新粉刷鐵捲門。還有的學生則到洪姓老婦家擦拭電動輔助車、洗紗窗。

温順德和家長會長賴富源會長也挽起衣袖，示範如何油漆鐵捲門；學務主任葉筱楓則吹奏口琴、播放阿嬤們喜歡的音樂，讓原本冷清的家中充滿歡樂，老人家也露出開心的笑容。

學生張仲毅說，要把老舊的家具搬出來，整理後再歸位，極有挑戰性，但結束後看到室內煥然一新，阿嬤也一再道謝，心中很有成就感。女學生蕭翊芸說，自己的外公也住養老院，很能體會阿嬤們的心情，這次的志工服務，讓她學會知足，將來一定要孝順父母，也多陪伴他們。

除了服務，進修部主任郭小萍還帶著師生製作的麵包與餅乾，送給獨居的阿公阿嬤，讓他們嘗到美味的歐式麵包與手工餅乾，每個人都笑開懷，還說捨不得享用。

郭小萍說，麵包是吳寶春麵包店行政總主廚、校友謝忠佑，特別為母校僑泰研發的專屬麵包「僑包」，由進修部老師曹羽茵與餐飲科三年孝班學生前一晚連夜趕製，今天才得以順利的送達長輩們的手中。

温順德說，學校每年至少培訓300位學生志工，參與各類社會公益活動，期盼同學們都能以扶少團、進修部同學為榜樣，透過志工服務關懷社區弱勢，將來更擴及到偏鄉地區，為社會帶來更多温暖。

台中市僑泰高中進修部師生送僑包與餅乾給獨居老人。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中進修部師生送僑包與餅乾給獨居老人。圖／僑泰高中提供

麵包 阿嬤 獨居老人

延伸閱讀

苗栗縣長選戰 綠營徐定禎拋2千元敬老禮金政見

世界動物日逢重陽節 高市動保處安排慰勞犬娛樂長輩

新北市議員陳科名辦「重陽節敬老活動」 盼推動奉茶文化培養孝道

今天重陽節命理師教開運11招 一招做好招財最關鍵

相關新聞

影／彰化超狂違建擅拆路燈被砲轟 屋主自拆致歉：因不懂法律

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，市長林世賢從中了解後，勸說屋主自...

種玉米採收玉米筍？青農：玉米筍不是玉米「小時候」

深秋煮火鍋，玉米筍和玉米都是受歡迎食材。很多人知道玉米筍不是食用玉米的「小時候」，如果玉米筍長大會像食用玉米一樣可口嗎？...

彰化伸港青年住宅流標 縣議員：蓋到好房價又要漲了

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只賣不租，受到期待，彰化縣伸港鄉青年住宅第一期新建工程以6.7億元...

拍照上傳即可申請5000元 中市餐飲補貼延至11月30日

台中市政府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，鼓勵清消、建立安心餐飲環境，每家5000元。經發局指出，1萬1千多家申請，延...

綠空廊道斷點 豐原區圓環東路自行車跨越橋明年7月完工

台中市政府在豐原區圓環東路(台3線)與綠空廊道斷點路口規劃設置自行車跨越橋，9月底開工、預計明年7月底完工。建設局長陳大...

台中4屆議員邱素貞不連任 無私提供自宅作公益據點

台中市議員邱素貞不再爭取連任，今天在市議會歡送會場上告別演說，紅了眼眶。邱素貞問政溫和、理性，服務17年來，把自己的住宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。