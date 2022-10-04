僑泰高中師生重陽節為獨居老人送暖 整理環境還送上「僑包」

今天是重陽節，台中市僑泰高中與華山基金會合作，上個月即展開「重陽送暖」活動，不但到獨居老人家中協助環境清潔，今天還送禮物給社區的弱勢長輩，祝他們重陽節快樂，也讓他們感受到社會的關懷。

校長温順德說，扶少團8名學生志工在師長的帶領下，上個月23日一早和華山基金會社工，帶著打掃工具，一同前往獨居長輩家中服務。他們整理環境，還重新粉刷鐵捲門。還有的學生則到洪姓老婦家擦拭電動輔助車、洗紗窗。

温順德和家長會長賴富源會長也挽起衣袖，示範如何油漆鐵捲門；學務主任葉筱楓則吹奏口琴、播放阿嬤們喜歡的音樂，讓原本冷清的家中充滿歡樂，老人家也露出開心的笑容。

學生張仲毅說，要把老舊的家具搬出來，整理後再歸位，極有挑戰性，但結束後看到室內煥然一新，阿嬤也一再道謝，心中很有成就感。女學生蕭翊芸說，自己的外公也住養老院，很能體會阿嬤們的心情，這次的志工服務，讓她學會知足，將來一定要孝順父母，也多陪伴他們。

除了服務，進修部主任郭小萍還帶著師生製作的麵包與餅乾，送給獨居的阿公阿嬤，讓他們嘗到美味的歐式麵包與手工餅乾，每個人都笑開懷，還說捨不得享用。

郭小萍說，麵包是吳寶春麵包店行政總主廚、校友謝忠佑，特別為母校僑泰研發的專屬麵包「僑包」，由進修部老師曹羽茵與餐飲科三年孝班學生前一晚連夜趕製，今天才得以順利的送達長輩們的手中。