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種玉米採收玉米筍？青農：玉米筍不是玉米「小時候」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
玉米筍和玉米都是火鍋常見食材，玉米筍多了生食這項吃法。記者簡慧珍／攝影
玉米筍和玉米都是火鍋常見食材，玉米筍多了生食這項吃法。記者簡慧珍／攝影

深秋煮火鍋，玉米筍和玉米都是受歡迎食材。很多人知道玉米筍不是食用玉米的「小時候」，如果玉米筍長大會像食用玉米一樣可口嗎？彰化縣青農林玉鳳表示，玉米筍和食用玉米的品種不同，清甜度有差，二者不能混為一談。

林玉鳳種植食用玉米也種玉米筍，很多消費者好奇玉米筍和米玉有何差別，還有消費者詢問自種的玉米長出腋芽吐絲後即摘下，是否就是玉米筍，也有詢問玉米筍種植方法，不摘讓它們長大，是不是就能當玉米食用。

林玉鳳表示，為了讓玉米筍好吃，農民選擇種植紅鬚玉米筍，因屬於硬質玉米，「小時候」清甜期長，長大後口感遠不如食用玉米，食用玉米摘下腋芽雖可當「玉米筍」食用但甜度保存不長，所以市售玉米筍並非食用玉米的「小時候」，玉米筍「長大後」不會變成食用玉米。

她建議民眾認清玉米筍和食用玉米的差別，二者口感不能互相替代，玉米筍植株長大發出腋芽，過了吐絲期幾天可採收，無農藥玉米筍清洗後可生食，味道清甜，食用玉米植株會長出2至3腋芽，口感偏硬也甜度期短，長大成熟煮食比較好吃。

農民 青農

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