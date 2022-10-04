台中寵物犬破15萬隻 市議員參選人：僅3處寵物公園完工
今為世界動物日，據農委會估計，2021年全台犬貓數達295隻，相較0至14歲幼年人口數289萬人，寵物數比幼年人口更多，寵物議題日趨；民眾黨台中第七選區(南屯)市議員參選人洪鑫任表示，台中登記寵物犬隻已超過15萬隻，但台中僅完工3處，讓毛小孩盡情玩樂的公園，對飼主是遙不可及的夢想。
洪鑫任指出，目前全台中登記寵物犬隻有15萬6849隻，其中南屯區登記共有10029隻，但目前台中僅有3座寵物公園，分別是東區泉源公園(樂業公園)、后里環保公園及南屯文心森林公園。
反觀北北桃的寵物公園數量，接近20座，身為台灣第2大城的台中，目前僅完工3處(另有3處正興建或規劃當中)，且僅有東區樂業公園的寵物公園，達到台灣動物保護行政監督聯盟公布的合格寵物公園標準。
洪鑫任認為，寵物對民眾的重要性日趨重要，因此提出3項寵物政見，包含「推動公園複合式社區型寵物遊戲園區」、「擴大並升級文心森林公園成為寵物專屬遊戲空間」、「推動寵物遊樂場設施建置使用與管理辦法」。
洪鑫任也希望能結合各社區公園，設置「社區型寵物遛噠區」，將現有公園規劃出裝有寵物圍籬、草皮、洗手足台、夜間照明及寵物運動設施的空間，讓寵物公園、遊戲場離家近，毛小孩們可以就近活動。
比如對南屯現有的公園，爭取在豐樂公園，增設中型「標準寵物放電遊樂園」、爭取於黎新公園、保安公園（溪西嶺東區），增設小型「社區寵物遛噠區」，中型與小型的公園也會依據公園腹地面積，提供不同類型的設施。
洪鑫任也指出文心森林公園寵物活動空間設備不足，整體環境有待改進，甚至多次接到狗友們陳情，認為寵物活動空間草皮裸露，地上全是沙子，狗友們戲稱這是「沙漠區」，遇雨天則變成爛泥巴，毛小孩會玩到滿身髒污、泥沙，導致許多飼主都不願讓毛小孩使用。
且寵物活動空間內並未安裝遊戲設施，加上周邊基礎設備不足，對毛小孩與飼主感到不方便、不友善；希望擴大升級文心森林公園，成為寵物專屬遊戲空間，增加基本設備，如遮雨陽棚、洗手足台、飲水台、夜間照明用具等，且增加寵物遊戲設施的多樣性，讓飼主可以放心地讓毛小孩開心地玩耍。
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