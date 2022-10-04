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農機共享試辦計畫今彰化明道大學起跑 一舉解決農村老化缺工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農機共享試辦計畫今天從彰化縣明道大學起跑，農糧署、彰化縣政府、農民團體和農機公司齊心協力降低農民生產成本。記者簡慧珍／攝影
農機共享試辦計畫今天從彰化縣明道大學起跑，農糧署、彰化縣政府、農民團體和農機公司齊心協力降低農民生產成本。記者簡慧珍／攝影

台灣農村人口老化，農委會農糧署推動農機共享試辦計畫，今天在彰化明道大學啟動「使用」取代「擁有」、以「租賃」取代「購買」，大型農機每日租金5千至1萬元，換算耕地面積，每分地租金100元，農民需要時租用，減輕添購農機成本也提高使用率。

彰化縣是農業大縣，農糧署主任秘書陳啟榮、彰化縣無人機應用發展協會理事長呂政益、第六屆百大青農張義鑫及農機廠業者今天出席，見證自動與智慧農機使用再升級，這項農機共享試辦計畫得到彰化市、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉等在地農會熱烈迴響，派員到場了解租用大小農機計畫內容，將帶回推廣給農民。

農糧署主秘陳啟榮表示，稻作生產過程幾乎百分之百機械化，飼料玉米和大豆的機械化生產也達95%，其餘特殊雜糧作物和蔬果的機械化有待進一步推動，農民若買農機加生產成本，個人擁有的農機未必有高使用率，若改為租賃可節省支出，共用的農機也能發揮較高使用率。

「面向世界，面向群眾，面向未來。」明道大學校長郭秋勳說，拜登78歲當總統證明人生70才開始，台灣農村人口老化不代表活力衰退，有自動化農機輔助農事，省力又提高生產效率，明道大學推廣農機共享試辦計畫，期待共多農民參與，共享農機創造更大效益。

租賃農機包括各型曳引機、聯合收穫機、農用無人機和各種鋰電池式電動小農機，大型農機220萬元到1280萬元，租金每日約5千元至1萬元，分別可耕種5甲地至9甲地，換算每分地租金和小農機租金一樣，都是百元起跳。

智慧暨精致農業學系主任劉程煒表示，大型農機成本高，小型農機使用二行程引擎易產生汙染，都改為租用，不必投入大量資金周轉成本，又能用鋰電池小農機避免汙染。

眼球兄弟執行長陳盈嘉捐贈百萬農機設備給明道大學，供智慧暨精致農業學系學生實習，郭秋勳致贈感謝狀。出租農機的裕農農機廠總經理謝松益說，共享農機一事去年他跑遍北、中、南縣市沒下文，今年在彰化縣明道大學起步，他相當高興台灣農業機械化填補農村人力缺口，又減少農民的務農成本負擔。

農機共享試辦計畫今天從彰化縣明道大學起跑，明道大學智慧暨精緻農業學系主任劉程煒向農糧署主任秘書陳啟榮等人介紹農機。記者簡慧珍／攝影
農機共享試辦計畫今天從彰化縣明道大學起跑，明道大學智慧暨精緻農業學系主任劉程煒向農糧署主任秘書陳啟榮等人介紹農機。記者簡慧珍／攝影

農民 彰化 明道大學

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