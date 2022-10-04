農機共享試辦計畫今彰化明道大學起跑 一舉解決農村老化缺工

台灣農村人口老化，農委會農糧署推動農機共享試辦計畫，今天在彰化縣明道大學啟動「使用」取代「擁有」、以「租賃」取代「購買」，大型農機每日租金5千至1萬元，換算耕地面積，每分地租金100元，農民需要時租用，減輕添購農機成本也提高使用率。

彰化縣是農業大縣，農糧署主任秘書陳啟榮、彰化縣無人機應用發展協會理事長呂政益、第六屆百大青農張義鑫及農機廠業者今天出席，見證自動與智慧農機使用再升級，這項農機共享試辦計畫得到彰化市、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉等在地農會熱烈迴響，派員到場了解租用大小農機計畫內容，將帶回推廣給農民。

農糧署主秘陳啟榮表示，稻作生產過程幾乎百分之百機械化，飼料玉米和大豆的機械化生產也達95%，其餘特殊雜糧作物和蔬果的機械化有待進一步推動，農民若買農機加生產成本，個人擁有的農機未必有高使用率，若改為租賃可節省支出，共用的農機也能發揮較高使用率。

「面向世界，面向群眾，面向未來。」明道大學校長郭秋勳說，拜登78歲當總統證明人生70才開始，台灣農村人口老化不代表活力衰退，有自動化農機輔助農事，省力又提高生產效率，明道大學推廣農機共享試辦計畫，期待共多農民參與，共享農機創造更大效益。

租賃農機包括各型曳引機、聯合收穫機、農用無人機和各種鋰電池式電動小農機，大型農機220萬元到1280萬元，租金每日約5千元至1萬元，分別可耕種5甲地至9甲地，換算每分地租金和小農機租金一樣，都是百元起跳。

智慧暨精致農業學系主任劉程煒表示，大型農機成本高，小型農機使用二行程引擎易產生汙染，都改為租用，不必投入大量資金周轉成本，又能用鋰電池小農機避免汙染。