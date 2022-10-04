台灣好行台中到溪頭單程85元 南投5路線雙十連假祭半價

雙十連假期間，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸旅遊，10月7日至10日共4天，搭乘台灣好行路線，刷電子票證全票享半票優惠；南投客運表示，大南投地區台灣好行客運路線有日月潭、車埕、溪頭、清境、埔里等5條路線，全票刷卡享有半價優惠折扣外，活動期間還祭出買日月潭來回車票送船票優惠。

南投客運表示，雙十出遊或返鄉，上車刷卡全票享半價活動又來了，預計前往南投地區景點旅遊的民眾，除了使用台灣好行規劃旅遊行程之外，日月潭、溪頭、清境、車埕、埔里更有多款優惠旅遊套票選擇，既可省錢又免除塞車之苦，半價優惠套票查詢http://www.ntbus.com.tw/p-2018.html，櫃台另有販售日月潭優惠船票與自行車券。

大南投地區適用路線如6670台中-高鐵-埔里-日月潭（經國道6號）、6883台中-溪頭、6671日月潭-車埕、6658、6659、6664埔里-清境農場-松崗-翠峰，刷卡半價包括搭台灣好行來南投，如台中干城站、火車站到日月潭，單程85元、高鐵台中站到日月潭，單程73元、台中到溪頭，單程85元、台中干城站、火車站、高鐵站-埔里，單程只要49元、埔里到清境農場，單程54元、日月潭到車埕，單程29元。