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彰化和美公辦托嬰中心與親子館 預計年底啟用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美育兒親子館與公設民營托嬰中心新建工程案新建3層樓建築，1樓為公設民營托嬰中心、2樓為育兒親子館、3樓為社區活動中心。記者林敬家／攝影
彰化和美育兒親子館與公設民營托嬰中心新建工程案新建3層樓建築，1樓為公設民營托嬰中心、2樓為育兒親子館、3樓為社區活動中心。記者林敬家／攝影

彰化托長期没有公辦托嬰中心，彰化縣府預計今年將有和美鎮、二林鎮和社頭鄉三處公共托嬰中心啟用，彰化縣長王惠美表示，未來逐步達成公設民營托嬰中心15處，育兒親子館13處；和美鎮的公辦托嬰中心大樓也將有親子館。

王惠美今天視察彰化第一間和美育兒親子館與公設民營托嬰中心新建工程案，基地面積2548平方公尺，新建3層樓建築，1樓為公設民營托嬰中心、2樓為育兒親子館、3樓為社區活動中心，即將裝潢。

王惠美表示，和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心，最主要照顧0至2歲小朋友，未來預計可容納40個人，「育兒親子館」裡設有遊戲設施、親子共讀空間，以及繪本玩具的借用服務等，3樓的部分規劃作為社區活動中心。

和美公所提供土地及200萬元配合款，中央補助款3000萬，在議會支持下配合款1461萬元，總經費4661萬元，共同促成優質環境。社會處說，

新建工程從2021年3月開工至今，自辦多次工程督導及施工查核，更經衛生福利部兩次施工查核，查核成績皆為甲等且無扣點，表現優異，

彰化目前有員林市、彰化市、鹿港鎮及二林鎮設置育兒親子館（托育資源中心），社會處表示，截至今年9月已獲中央前瞻補助2億多元，逐年規劃在和美鎮、社頭鄉、二林鎮、北斗鎮、員林市、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、福興鄉、田中鎮、溪湖鎮、埤頭鄉、秀水鄉、伸港鄉及彰化市布建15處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。

社會處說，也鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員與縣府簽訂準公共化契約，並發給托育費用補助或育兒津貼，提供家長更平價且近便托育資源。

彰化縣長王惠美等人今視察彰化和美育兒親子館與公設民營托嬰中心新建工程案。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今視察彰化和美育兒親子館與公設民營托嬰中心新建工程案。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美視察彰化縣第一間和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美視察彰化縣第一間和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。記者林敬家／攝影

親子 托嬰 彰化

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