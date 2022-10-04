日月潭又變牛奶湖 排汙慣犯遭重罰30萬恐停業

日月潭又傳有飯店排廢水，汙染潭面，縣議員陳淑惠今質詢，日月潭又變成「牛奶湖」，且在同一區域，要求環保局說明處置狀況；環保局李易書說，造成汙染的飯店是慣犯，當場開罰30萬元，並告誡業者，再不改善將祭出停工停業處分。

陳淑惠指出，日月潭環湖單車道水域在今年春節、228連假前後等屢傳出遭飯店排廢水汙染的狀況，經環保局開罰後改善，但近期又有民眾反映，日月潭又變成「牛奶湖」，就在同樣區域，一樣潭水呈現白色混濁，覆蓋油汙，還飄出臭味。

日月潭以湖光山色馳名國內外，是縣內重要觀光景點，出現汙染的環湖單車道還曾獲「全球10大最美自行車道」，卻一而再、再而三的被汙染，環保局是否有掌握，查察並開罰？此外，潭區周邊一再發生汙染事件，環保局後續處理機制為何？

環保局長李易書說，經清查，排放廢水的飯店確實是同一家，先前針對春節、228連假造成潭區汙染，該局稽查12次，開罰3次共68萬元，後續也持續關注，未料9月又有類似情事，同月12日及16日均有派員輔導，要求該飯店改善。

但9月26日又獲民眾舉報，當下立刻派員採樣，確認汙染數值超標，當場開罰30萬元，李易書強調，因飯店已是慣犯，開罰當下也嚴正告誡，再不改善將祭出停工停業處分，後續也將以最嚴格的標準來要求，並輔導業者改善。