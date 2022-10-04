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中市這2區試辦定時定點垃圾收運 今年擴大試辦3個月

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局於北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，今年擴大試辦3個月，每個定點停等5至10分鐘。圖／中市府環保局提供
台中市環保局於北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，今年擴大試辦3個月，每個定點停等5至10分鐘。圖／中市府環保局提供

台中市以沿街收運垃圾為主，考量民眾及清潔人員安全，環保局於人口相對較集中的北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，今年擴大試辦3個月，每個定點停等5至10分鐘，民眾不用再追垃圾車，有足夠時間倒垃圾，也維護清潔人員作業安全。

北區清潔隊長賴竣男表示，109年起申請環保署補助試辦垃圾定時定點收運，今年原試辦1個月，擴大8月至10月試辦3個月，以不影響原來垃圾收運路線，透過加派車輛人員的方式，在原來沿街收運倒垃圾民眾較多的地點，規畫10個垃圾定時定點收運。

賴竣男說，10個點包含武昌路201號、青島一街4號、德化街650號、英才路190號、太平路81號、自強一街6-1號、國泰街92號、榮華街18號、崇興路二段108號及育德路110號等定點。

另外，北屯區已於今年5月至7月針對崇德路二段346巷25弄13號、旅順路二段78號、松和街與國泰巷口、興安路二段412號等4個定點完成試辦。

垃圾車駕駛劉文宗說，垃圾車沿著大街小巷行駛，常要小心路邊人車，真的很考驗技術，試辦定時定點，民眾有充分時間可倒垃圾，也方便引導民眾做好分類。

環保局表示，試辦前轄區清潔隊已先拜訪轄區里長，並請里、鄰長協助轉達訊息，試辦前兩周，沿街收運時再以宣導單分送給倒垃圾民眾，提供更多元的收運方式。今年擴大試辦3個月，清潔隊也將加強民眾訪談、聽取建議，作為後續調整垃圾沿街或定時定點收運的參考。

台中市環保局於北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，今年擴大試辦3個月，每個定點停等5至10分鐘。圖／中市府環保局提供
台中市環保局於北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，今年擴大試辦3個月，每個定點停等5至10分鐘。圖／中市府環保局提供

垃圾車 台中市 環保署

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