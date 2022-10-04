台中食品廠賣過期食品？ 老闆：前員工借錢被拒抹黑

台中市西屯區立崧食品公司前員工昨天在在網路社團「爆料公社」貼文，指前東家涉嫌販賣過期商品，出貨給量販店、直播主。張姓負責人今向媒體喊冤，表示是因拒絕借錢給員工，才遭員工抹黑。

對於老闆和前員工各說各話，衛生局食品藥物安全處上午說，該案涉及詐欺和偽造私文書等罪，因此已移請地檢署偵辦，實情如何將由檢方偵辦，目前無法進一步說明。

張姓負責人說，食品工廠送來時早有「製造、保存有效日期及朔源條碼」，若是過期就丟掉，而且東西都不夠出了還改什麼標。只有一些退回處理的商品，就是全部由環保局垃圾車收走。

他向媒體說，爆料員工曾要求借一大筆錢，被拒絕就說要檢舉公司改標。他懷疑是該員工趁早上進公司疊貨時，撕下過期標籤再貼在新商品上，然後錄影存證，以此抹黑公司，還牽扯說要政黨、市長出面處理，說政府辦事不力，因此懷疑幕後有黑手。