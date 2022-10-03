快訊

令員工撕標籤...食品廠賣過期品給量販店、直播主 台中衛生局晚間回應

BMW撞鳴笛警車衝對向釀3車毀損 駕駛昏迷指數3...親友盼奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假何處去？彰化清水那方露營區周年慶 好康放送

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，最近也推出戶外野餐棚，成為親子、好友聚會的不同新選擇。記者林宛諭／攝影
彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，最近也推出戶外野餐棚，成為親子、好友聚會的不同新選擇。記者林宛諭／攝影

疫情逐漸鬆綁，許多民眾悶太久，也迫不及待出遊，國慶連假何處去? 彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，為慶祝開幕滿周年，只要帶著與清水那方同年同月同日生的周歲寶寶來住宿，就可再獲贈住宿券一張，並再贈龍蝦、蛋糕與祝福壽星的溫馨佈置。

彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區佔地近11公頃，去年10月6日正式開幕，原本號稱是中部最大合法溫泉露營區，但因溫泉管線及湯屋溫泉仍有迴水等問題無法全面開放，但除了豪華露營帳棚，也陸續開放溫泉泡腳池和戲水區。

「清水那方」近日也推出多項周年慶活動，更開拓團體、公司包場旅遊，秋日野餐套餐、火烤兩吃晚餐聚餐，提供給遊客不同情調的旅遊體驗。

「清水那方」專員蕭育姍說，周年慶活動包括帶著去年10月6日生的周歲寶寶10月份住宿，就再送一晚住宿券，等於買一送一；10月入住的一般遊客均送絹印帆布袋周年禮，一日遊客憑入園發票可兌換飲品一杯，一般遊客入園費100元，社頭鄉民優惠50元。

最近清水那方打出火烤晚餐一人750吃到飽，包括鴛鴦火鍋、燒烤吃到飽，甚至不惜成本端出烤干貝、香魚、德國豬腳等統統吃到飽，平日晚餐也開放一般遊客用餐，但要提前一天預約，沐月餐廳更不定期安排日本舞、日本三味線表演。

蕭育姍說，國慶連假8、9日帳棚住宿已額滿，遊客可多利用連假前後的非假日住宿，還有周五住宿的七二折限量專案，可上官網查詢https://reurl.cc/pMjL8e

彰化清水那方露營區泡腳池和戲水區也開放中。 記者林宛諭／攝影
彰化清水那方露營區泡腳池和戲水區也開放中。 記者林宛諭／攝影
彰化清水那方露營區最近也推出戶外野餐棚，到了夜間成了賞心悅目的裝置藝術。 記者林宛諭／攝影
彰化清水那方露營區最近也推出戶外野餐棚，到了夜間成了賞心悅目的裝置藝術。 記者林宛諭／攝影
彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，佔地近11公頃，特殊風情的帳棚住宿是一大特色。 記者林宛諭／攝影
彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，佔地近11公頃，特殊風情的帳棚住宿是一大特色。 記者林宛諭／攝影
彰化清水那方露營區沐月餐廳更不定期安排日本舞、日本三味線等表演。記者林宛諭／攝影
彰化清水那方露營區沐月餐廳更不定期安排日本舞、日本三味線等表演。記者林宛諭／攝影

住宿券 露營區 溫泉

延伸閱讀

屏東原民界盛事2022斜坡上藝術節 國慶連假登場

港人有望上太空…特首李家超：國慶大禮 具歷史意義

百貨周年慶 銀行搶刷卡商機

國慶連假花蓮住房率僅6成 業者盼天災少提升遊客意願

相關新聞

彰化七旬泥作師傅無師自通捏塑動物 為愛子留下紀念園地

氣象預報秋老虎要走了，很多家長抓住秋老虎尾巴，帶著孩子到彰化縣剛開幕的長頸鹿休閒農場戲水，很多遊客好奇問場長楊金典，農場...

國慶連假何處去？彰化清水那方露營區周年慶 好康放送

疫情逐漸鬆綁，許多民眾悶太久，也迫不及待出遊，國慶連假何處去? 彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，為慶祝開幕滿周...

遊客抱怨「只有草可看」 彰縣府爭取溪湖糖鐵復駛原路線

彰化縣溪湖糖廠小火車10月1日起「半途折返」不經過鐵橋，縣政府行文經濟部和交通部爭取恢復原行程里程，目前中央相關部會還沒...

台中總預算微刪207萬 附帶24項主決議規範下屆市長

台中市議會今進行二讀會，民進黨議員主張刪總預算207萬3000元，有關新聞局平面媒體廣告科目；修正通過1504億8055...

南投縣府人事爭議頻傳 議員爆秘書不工作忙輔選

南投縣長林明溱先前遭檢舉為兒子虛設「特助」職務，縣議員賴燕雪今再質疑，縣府聘任國民黨幹部當秘書，領公帑卻免打卡，天天在外...

彰化路霸鐵皮屋違建占人行道又擅拆路燈 屋主被告竊盜將強拆

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，彰化縣政府及彰化市公所今天均前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。