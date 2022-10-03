國慶連假何處去？彰化清水那方露營區周年慶 好康放送

疫情逐漸鬆綁，許多民眾悶太久，也迫不及待出遊，國慶連假何處去? 彰化縣府OT委外經營的「清水那方」露營區，為慶祝開幕滿周年，只要帶著與清水那方同年同月同日生的周歲寶寶來住宿，就可再獲贈住宿券一張，並再贈龍蝦、蛋糕與祝福壽星的溫馨佈置。

彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區佔地近11公頃，去年10月6日正式開幕，原本號稱是中部最大合法溫泉露營區，但因溫泉管線及湯屋溫泉仍有迴水等問題無法全面開放，但除了豪華露營帳棚，也陸續開放溫泉泡腳池和戲水區。

「清水那方」近日也推出多項周年慶活動，更開拓團體、公司包場旅遊，秋日野餐套餐、火烤兩吃晚餐聚餐，提供給遊客不同情調的旅遊體驗。

「清水那方」專員蕭育姍說，周年慶活動包括帶著去年10月6日生的周歲寶寶10月份住宿，就再送一晚住宿券，等於買一送一；10月入住的一般遊客均送絹印帆布袋周年禮，一日遊客憑入園發票可兌換飲品一杯，一般遊客入園費100元，社頭鄉民優惠50元。

最近清水那方打出火烤晚餐一人750吃到飽，包括鴛鴦火鍋、燒烤吃到飽，甚至不惜成本端出烤干貝、香魚、德國豬腳等統統吃到飽，平日晚餐也開放一般遊客用餐，但要提前一天預約，沐月餐廳更不定期安排日本舞、日本三味線表演。

蕭育姍說，國慶連假8、9日帳棚住宿已額滿，遊客可多利用連假前後的非假日住宿，還有周五住宿的七二折限量專案，可上官網查詢https://reurl.cc/pMjL8e