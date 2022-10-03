遊客抱怨「只有草可看」 彰縣府爭取溪湖糖鐵復駛原路線

彰化縣溪湖糖廠小火車10月1日起「半途折返」不經過鐵橋，縣政府行文經濟部和交通部爭取恢復原行程里程，目前中央相關部會還沒回應，昨天搭小火車的遊客抱怨開到終點站草埔，除了草就是草，景色單調又沒流動廁所等公共設施，有失觀光小火車的美名。

溪湖糖廠小火車被視為溪湖觀光金雞母，縮短行駛里程公告一出，不但地方旅遊團體舉辦最後回顧小旅行，在網路社群留言「為什麼縮短里程？為什麼不過橋？好可惜。」屏東縣藍色東港溪保育協會人員到溪湖鎮和湖埔社區大學交流，特地趕搭「完整里程」的溪湖糖鐵，在社群平台留言「好幸福，屏東也有糖鐵應該也要行駛。」

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦今天表示，初步接觸溪湖糖廠，得到的回應是小火車通過數過無人平交道和鐵橋，糖廠經營小火車處於虧損狀態，沒經費維護，已向交通部申請獲核准行駛約兩公里。

王瑩琦說，縣政府行文經濟部和交通部，建議中央部會考察民意和協助地方發展特色觀光旅遊，寬列經費並重新研擬溪湖糖廠小火車復駛原里程3.6公里，中央目前沒回覆，縣政府將持續爭取並拜託當地立法委員助一臂之力。

溪湖糖廠小火車不過鐵橋半途折返，引起地方廣泛討論，有網友留言指出原因有二，一是東螺溪有畜牧廢水臭味，另一是前年發生小火車被小貨車撞落鐵橋的意外事故，引起當地民眾強烈批評並要求加強交通設施也要指派專人看守平交道，造成台鐵公司「少做少錯，不做不錯。」索性不通過鐵橋和無人平交道以免自找麻煩，但現在終點站草埔周邊全是私有地，沒任何設施和景觀，不知能欣賞什麼。