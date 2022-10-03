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台中市總預算案二讀通過 小刪207萬元

中央社／ 台中3日電

台中市議會今天召開定期會二讀通過112年度總預算案，歲出預算小刪新台幣207萬3000元，最後通過1504億8055萬1000元，將於明天召開大會進行三讀。

台中市議會召開大會進行下年度總預算案二讀會，在大會召開前，議長張清照先召集各黨派展開政黨協商，雖然只微刪207萬多元，但民進黨提出24項主決議案，為市府團隊下一屆編列預算訂定規範。

民進黨團總召江肇國表示，下年度總預算案經過政黨協商，決議歲出歲入照委員會審查意見通過，而新聞局部分刪除207萬元。民進黨團則要求原附帶決議改為主決議，並針對預算編列、預算執行、違反財政紀律、建設推動延誤、市府執政缺失等項目另提出24項主決議案。

民進黨團表示，無論下屆市長是由民進黨台中市長參選人蔡其昌當選、拿回台中市執政權，或者是台中市長盧秀燕繼續連任，預算都應該秉持讓台中市議會監督及審查原則，更要讓市民納稅錢花在刀口上，同時創造新好未來的台中市。

江肇國認為，只刪減207萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政4年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。而蔡其昌近日民調已大幅拉近與盧秀燕的距離，落在10個百分點內，有信心在年底可以贏回台中市的執政權，相信蔡其昌未來也會尊重這24項主決議案。

國民黨團書記長吳瓊華說，這次大家有共識，尊重每個委員會的審查意見，不管下屆誰當選市長，都可以推動市政，而各委員會的附帶意見也都沒有刪除。

台中市長 民進黨 盧秀燕

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