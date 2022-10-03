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登山口聯外道路改善 天池山莊13日前暫停開放

中央社／ 南投縣3日電

南投縣政府辦理屯原登山口聯外農用道路改善，今天至13日施工封閉道路，能高越嶺西段、天池山莊施工期間暫停開放，因進行路面刨除、鋪設，林管處籲山友國慶連假勿前往。

林務局南投林區管理處今天發布訊息表示，配合南投縣政府今天至13日進行省道台14線99公里處至雲天宮路段、屯原登山口聯外道路改善工程，能高越嶺西段及天池山莊施工期間暫停開放，後續開放時間視工程進度公告，步道及天池山莊相關訊息可至山莊網站查詢。

南投林區管理處也指出，日前台東、花蓮地震，能高越嶺國家步道西段、天池山莊雖未有重大影響，但為顧及登山安全，提醒前往山區民眾特別提高警覺，行經易崩塌路段請注意落石，快速通過以避免危險。

南投林管處提醒，由於山區地質脆弱，能高越嶺西段國家步道指標0.3、0.6、6、10公里處，都是易崩塌路段，常因雨造成落石坍方，加上先前地震因素，可能增加步道危險性；另外，中華民國山岳協會協助辦理「能高安東軍山徑指示牌里程牌設置工程」的需要，11月3日減少開放部分床位，造成不便請見諒。

南投 崩塌 地震

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